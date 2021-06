Crónica de la pandemia en catorce pinturas

Darío Villasís le da la “bienvenida” a los problemas

El pintor tabasqueño Darío Villasís inaugurará hoy jueves en la galería del teatro Peón Contreras, la exposición “El arte también es luz en tiempo de oscuridad” que él mismo califica como una crónica de la pandemia.

La muestra, según dio a conocer en rueda de prensa, surgió cuando en marzo de 2020, al incrementarse los casos de Covid-19 y se aplicaron estrictas medidas sanitarias, escuchó que su amigos no pensaban salir hasta que hubiera una vacuna.

“Me movió que mis amigos me comentaran eso y decido hacer una cruz, bajar al Cristo y poner una jeringa que representa la vacuna, y como título le pongo ‘Adoctrinamiento (la vacuna como artículo de fe)’ porque pareciera que hasta la fe nos arrebató la situación que estamos viviendo y la cambiamos por la vacuna, cuando en otras circunstancias le pedíamos al Cristo”, dice.

Ese fue el primer cuadro que pintó durante la pandemia, pues también plasmó la violencia, a una niña con cubrebocas dentro de una jaula, corazones con jeringas en vez de flechas… hasta llegar al número 14 en la que plasma cubrebocas como el nuevo desecho humano.

“Hice una crónica de un año para acá con las catorce pinturas”, señala Villasís, quien justifica el título de la muestra por los tiempos de oscuridad del Covid-19,

Nacido en Tenosique, Villacís subraya que precisamente el arte es para expresar cómo se mueve el entorno en que se vive.

“Esto que estamos viviendo me dio creatividad, me dio herramientas para trabajar y producir. Siempre he dicho que el artista todo problema social que vive lo pone a prueba y le demuestra a sí mismo de qué está hecho, los artistas nos volvemos más creativos”.

Algunas de las piezas que el público podrá ver en la galería son “Concientizando” (la famosa cabeza olmeca de La Venta con cubrebocas), “Mercaderes de virus y vacunas” (cubrebocas estampados con las banderas de China, Estados Unidos y la Unión Europea), y “¿Nuevo pasaporte?” (un pasaporte de México con un cubrebocas en lugar del escudo nacional).

Señala que con las piezas busca expresar conciencia, pero también el análisis y la crítica de todo lo que se está viviendo por la pandemia. “Siempre digo esta frase: el arte es para mover y conmover al ser humano”.

La muestra se inaugurará a las 6 de la tarde y permanecerá abierta un mes y medio en la galería del Peón Contreras.— JORGE IVAN CANUL EK