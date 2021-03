“Cualquier mujer es increíble”

Lysis Argüelles llega lejos gracias a su perseverancia

Lysis Argüelles Morales, yucateca que desde 2012 juega balonmano, expone que para valorar a la mujer no se necesita únicamente destinarle un día, sino también reconocer “y decirle a tu mamá o a cualquier otra mujer que son increíbles aunque no sean perfectas”.

Originaria de Progreso, Lysis, de 19 años de edad, cursaba el quinto grado de primaria cuando comenzó a practicar ese deporte. En 2019 jugó con la selección mexicana en Montreal, Canadá, en competencia en la cual el equipo quedó en el cuarto lugar internacional.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, entrevistamos a la joven:

¿Cómo te has abierto paso para destacar en tu área?

Entrenando por mi cuenta, más horas y con quien pueda. Así me la he pasado: yendo a entrenar a Mérida y haciendo cosas por mí misma, por querer superarme. Entreno por horas para mejorar la técnica y otros aspectos en los que uno no es tan bueno.

Antes de la pandemia entrenaba de lunes a viernes y el sábado lo dedicaba a torneos y competencias. Con la pandemia reduje los entrenamientos, además de que tuve una lesión en la muñeca por la que dejé de entrenar. Ahora estoy retomando las actividades.

El balonmano no es un deporte difícil si lo entrenas y practicas. Como todo, si quieres ser bueno nada más tienes que proponerte serlo. Este deporte no es muy popular, además de que no cuenta con apoyo. Por ejemplo, Yucatán no participará en la Olimpíada Nacional de este año porque no tiene apoyo oficial y sí hay deportistas de balonmano.

¿Qué trabas has encontrado para desempeñarte?

Sí he encontrado trabas en todo, en especial en el aspecto económico y en horarios. Fui seleccionada de Yucatán y seleccionada mexicana en octubre de 2019. Si eres seleccionada te deberían apoyar; antes pagaban mi transporte de Progreso a Mérida, pero ahora no hay nada de eso.

Por otra parte, aun con las tareas escolares iba a entrenar a Mérida. Mostraba empeño tanto en la escuela como en el deporte. Terminaba mi tarea a la 1 o 2 de la mañana y me levantaba temprano para ir a la escuela. No me quedo estancada; más que trabas, he tenido desafíos que solucionar. Asimismo, cuando me llamaron para la selección mexicana, una semana antes tenía que estar en Nuevo León, no me querían apoyar en Yucatán para irme, mi mamá y un entrenador me ayudaron para pagar mis viajes. Además, querían que enviara mi pasaporte, que no tenía, y cuando lo quise tramitar me dijeron que me lo entregarían tres meses después y lo necesitaba en tres días.

En Campeche lo pude tramitar al instante y así tuve una semana para enviar mi documentación y organizarme en la escuela. Un viernes, en la última hora de clases, les avisé a los maestros que me iría y mis compañeras me dijeron que no me preocupara, que me concentrara en la competencia y ellas harían la tarea por mí. He sido aplicada y me han apoyado mucho.

¿Has padecido discriminación por ser mujer?

No, yo entrenaba con varones y ellos me abrían las puertas. Mis compañeros siempre me han respetado mucho y me aprecian mucho.

¿Has sido víctima de abuso por ser mujer?

Sí, en la calle he recibido comentarios inapropiados, nada agradables y uno que otro entrenador se ha querido pasar. En la calle te ven con bonito cuerpo y empiezan los insultos y, por más de que tú los veas, les vale.

¿Qué has hecho para superarlo?

Tratar de no hacer caso pues no hay otra manera, y hacer como si nada hubiera pasado, seguir mi camino. La verdad, a veces me defiendo y les pregunto qué les pasa porque incomoda y ya no aguantas.

¿Qué recomendaciones darías a las mujeres y los hombres para terminar con las prácticas machistas?

Que haya respeto entre ambos géneros. Por ejemplo, así como ellos no usan camisa, a las mujeres nos gusta usar short cuando hay calor. Es importante que en las familias se inculque el respeto desde la niñez y el ejemplo también es importante, así se podrían prevenir problemas, se resolverían muchas cosas. Desde casa empieza todo.— Claudia Sierra Medina