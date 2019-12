A la hora de montar un nuevo negocio es normal que surjan una gran cantidad de dudas, que no siempre sabremos resolver. Así, muchas veces, no sabemos ni por dónde empezar, desconocemos qué debemos comprar o cuánto dinero deberemos invertir. De este modo, aunque las dudas acaban disipándose con el paso de tiempo, siempre pairan sobre nuestro proyecto de negocio hasta que éste comienza a dar sus primeros pasos. En este sentido, da igual si se trata de una tienda de ropa, de un bar o de un gimnasio.



No obstante, tal vez de entre los tres ejemplos, el que más dilemas provoque sea el gimnasio, ya que seguramente conozcamos mucha gente con bares o tiendas, pero no tanta con un gimnasio. Por este motivo, una buena forma de empezar a resolver algunas cuestiones vinculadas a lo económico puede ser buscando en internet proveedores de material para gimnasio.

De esta manera, al buscar tienda fitness en internet, hemos encontrado Productos Fitness, una tienda muy completa especializada en fitness y nutrición. Además, su página web es especialmente interesante, ya que en ella los productos de oferta se encuentran muy visibles y cuenta, asimismo, con una sección de blog con comparativas y reviews, a partir de las cuales se puede extraer información de calidad sobre el sector. De cualquier forma, ésta solo es una de las muchas tiendas de fitness que existen, por lo que solo es cuestión de ponerse a buscar.

¿Cuánto cuesta montar un gimnasio?

Como ya se ha mencionado anteriormente, es difícil definir con exactitud cuánto puede valer montar un gimnasio, ya que los costos finales cambiarán en función de distintas variables como las dimensiones y las características del espacio disponible, el número de máquinas que se quieran comprar, la instalación de una tienda de productos fitness y el número de personal que se contrate, entre otras.



Del mismo modo, si hay que realizar obras se tendrán que incluir dentro de los costes finales los trabajos de acondicionamiento y fontanería, climatización y revestimiento. Igualmente, lo más probable es que también se tenga que añadir gastos relacionados con la instalación de dispositivos audiovisuales y equipamientos deportivos, sin olvidar el pago de los impuestos correspondientes.

Asimismo, si al montar un gym no se dispone de un local en propiedad, habrá que sumar a los gastos iniciales el alquiler y la fianza del espacio. Por último, en la suma definitiva también habrá que incorporar los costes derivados de la contratación de personal.

¿Qué tipo de material adquirir?

Antes de escoger el mobiliario y los equipamientos para armar tu gimnasio deberás pensar si quieres abrir un establecimiento orientado a algún deporte en concreto. No obstante, si la idea es montar un gimnasio convencional, lo más recomendable es optar por adquirir un buen número de pesas, así como las suficientes máquinas para realizar un entrenamiento fitness completo.

En este sentido, dentro de la selección, deberá haber máquinas de tonificación muscular de diferentes partes del cuerpo y máquinas diseñadas para realizar ejercicios cardiovasculares.



Además, a la hora de adquirir las máquinas, será importante optar por aquellos modelos que permitan registrar los procesos individuales de forma personalizada. De igual modo, es aconsejable optar por equipamientos cuyo funcionamiento sea intuitivo y no requieran de un gran esfuerzo para entender su funcionamiento. (I.S.)