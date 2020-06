Cuento gratis de JK Rowling, disponible en español

El cuento "The Ickabog" también está traducido en idiomas como francés, italiano, alemán, entre otros más

MADRID.— "The Ickabog", el nuevo libro para niños que la escritora británica JK Rowling ha publicado gratuitamente a través de internet, se encuentra disponible desde este miércoles, además de en inglés; en francés, italiano, alemán, español y portugués.

Así lo ha indicado la oficina de la escritora y creadora de la saga de Hary Potter, quienes además han indicado que el cuento será traducido próximamente al ruso y al chino.

