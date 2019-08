“Cuerpo único” en colectivo

Da Vinci inspira exposición en la ex Penitenciaría

Trece creadores, entre pintores, fotógrafos y escultores, participan en la muestra “Cuerpo único”, que hoy será inaugurada en el centro cultural del Issste, en el interior de la ex Penitenciaría Juárez, a las 8 de la noche.

La muestra es coordinada por el maestro Manuel May Tilán, quien explicó que la colectiva, que consta de 30 obras, se enmarca en el 500o. aniversario del fallecimiento de Leonardo da Vinci.

“Aunque de diferentes maneras, nosotros aún utilizamos los parámetros que él rescata en el ‘Hombre de Vitruvio’ y esta muestra, que reúne pintura, gráfica, escultura y fotografía, nos acerca a estas cuestiones que todavía se vislumbran”.

Añadió que en los trabajos se ve la forma en que cada expositor aborda cada uno de los parámetros que Da Vinci manejó en su famoso dibujo, realizado, según las crónicas, alrededor de 1490.

Sobre la muestra, Manuel Ontiveros, uno de los expositores, aseguró que la temática le pareció interesante tanto por el hecho de que se aborda el cuerpo como por el aniversario del fallecimiento de Da Vinci.

Inclusive, una de las dos obras que aporta a la colectiva es un óleo inspirado en el “Hombre de Vitruvio”. La otra se llama “Hombre sobre la caja de Pandora”.

Ari Lara, ex alumna de May Tilán en la primera generación de la Licenciatura en Artes Visuales de la Uady, se dijo igualmente contenta de participar en la exposición, en un “espacio increíble”. Interviene con “Wowman”, acrílico en el que intenta demostrar que cuando se trata de empoderamiento el desnudo no da miedo.

“Cuando se trata de tocar los temas de la intimidad me gusta respetar las partes que la modelo permite que se le vean. Está un poco censurado mi cuadro, pero todo el volumen del fondo y el contraste de colores insinúan adrenalina de ver el desnudo como algo que puede encender, además de que el deseo no tiene que ser equivalente a morbo”, dijo la joven.

Temática maya

Eduardo Paredes participa con las esculturas de piedra “Chichí chuchú” y “La fertilidad”. “Trato de que mi trabajo tenga continuidad con lo maya y el mestizaje que tenemos”, apuntó, tras resaltar que realizar cada obra le lleva entre un año y un año y medio, pues todas las hace a base de golpe de cincel.

Alfredo Lugo se manifestó contento de participar en la muestra que gira en torno al cuerpo, pues éste, a lo largo la historia del arte, ha inspirado infinidad de obras.

“Estamos en pleno siglo XXI y creo que el cuerpo todavía tiene mucho que aportar y decir”.

Alfredo interviene con el cuadro “Corpus” en el que plasma a un hombre y una mujer con las características físicas que los definen pero dentro de una atmósfera cambiante.— Iván Canul Ek

Expositores

En la muestra en la ex Penitenciaría Juárez participan Alfredo Lugo, Ana Maldonado, Ari Lara, Carlos Navarrete, Eduardo Paredes, Manuel Ontiveros, Manuel May Tilán, Míriam Pérez Ballesteros, Octavio Peniche, Pedro Juan de la Portilla, Reynaldo Pech Cetz, Sergio Pech Cetz y Ugggo.

Fechas y horarios

La muestra permanecerá abierta hasta el 6 de septiembre y se podrá visitar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche.

Para el recuerdo

En una de las paredes de la sala de exposición se va a plasmar un círculo y un cuadrado, como se ve en el dibujo del “Hombre de Vitruvio” de Da Vinci, para que la gente se retrate en él.