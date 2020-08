Cuidados al envejecer

La lubricación de la piel, clave en adultos mayores

Con el paso de los años la piel no solo envejece, sino que tiene necesidades diferentes y por ello es importante que los adultos mayores tengan los cuidados precisos, señala la doctora Susana Canalizo Almeida, vicepresidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología.

Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Susana Canalizo subraya que a diferentes edades, la piel tiene diferentes necesidades, por ejemplo, en los recién nacidos la piel es inmadura por lo que hay que tener cuidado de no ponerles sustancias que se absorban.

Tras explicar las funciones de la piel, entre ellas la autolubricación, la doctora señala que en la edad adulta, la piel no solo adelgaza, sino que pierde la capacidad de autolubricarse por perder la capa de grasa que tiene debajo, lo que ocasiona resequedad y comezón.

“Las personas mayores, prácticamente, no se pueden autolubricar, entonces esto se convierte en una de las principales necesidades”.

Indica que es necesario sustituir la falta de lubricación de la piel con algunas cremas indicadas para ello; por ejemplo, quienes tienen una resequedad extrema pueden usar cremas que contengan un poco de urea, un compuesto muy dinámico que si se usa a bajas dosis suaviza e hidrata la piel.

“La autolubricación en los adultos es importante. Cuando te empiezas a resecar automáticamente te empieza a dar comezón, entonces las personas se empiezan a rascar, se tallan, se ponen limón y una serie de cosas que no sirven. Muchas veces de tanta comezón no pueden ni dormir y solo por falta de lubricación de la piel”.

Para ello, la doctora aconseja, que en el momento que un adulto mayor empiece a tener comezón hay que verificar si tiene la piel reseca y en dado caso de que sí, ponerle una crema y con eso se le debe quitar la comezón. Pero si la comezón continúa, entonces hay que llevarlo con un dermatólogo.

Para el cuidado de la piel, la doctora también aconseja evitar bañarse con jabones fuertes, incluyendo el Zote que en estos días se ha vuelto tendencia: “Es un jabón maravilloso para lavar trapos percudidos no para la piel. Para la piel no hay que usar ese tipo de jabones que son tan agresivos en pieles que ya son muy delicadas”.

Igual pide que se evite el uso del zacate a la hora del baño: “El uso del zacate es una muy mala costumbre, que para (retirar) las células muertas, (pero) las células muertas se caen solitas”.

También aconseja evitar los baños prolongados con agua muy caliente, así como pasar mucho tiempo en la calefacción.

Básicamente, indica, para cuidar la piel hay que usar jabón suave y evitar lo que tiene antisépticos, no usar agua muy caliente, no emplear remedios caseros y no tallar la piel. Respecto al uso de gel antibacterial, la doctora dice que estos productos son a base de alcohol y son muy agresivos para cualquier persona, pero mucho más en el adulto mayor.

“A veces es inevitable. Tienes que lavarte las manos, desinfectarte porque vas a entrar a un lugar o lo que sea... Hay que usar lo mínimo y en el momento en que se laven las manos usar una buena crema hidratante”, explicó la doctora Susana Canalizo.— Iván Canul Ek

De un vistazo

Buscar un diagnóstico

En el caso de lugares con mucho sol como Yucatán, la doctora Susana Canalizo Almeida menciona que hay que estar pendientes de lesiones o costras que no cierran porque en un adulto mayor puede significar la presencia de un cáncer: “En el momento que haya una herida que no sane o que empiece a sangrar sin motivo, hay que acudir a un dermatólogo para un buen diagnóstico”.