Curso de Verano en el Club Libanés

Abierto a socios y no socios, será del 8 al 12 de julio

Del 1 al 5 y del 8 al 12 de julio, el Club Deportivo Libanés abrirá sus puertas para que socios y no socios del mismo lleven a sus hijos y participen en el primer Curso de Verano que ofrece este espacio, el cual estará dirigido a niños de entre 6 y 13 años de edad.

En rueda de prensa llevada al cabo la mañana de ayer en el salón Presidentes del Club Libanes, el equipo coordinador del curso ofreció detalles del mismo.

La presidenta de las damas del club, Sheila González Abraham de Cicero, explicó que la idea de organizar esta actividad obedece a la preocupación de muchos padres de familia que no tienen opciones para que sus hijos aprovechen el tiempo libre tras la finalización del ciclo escolar.

“A uno como padre de familia le preocupa no poder estar con sus hijos tantas horas que estos tienen libres y preferimos que vivan experiencias diferentes a lo que pueden obtener frente a la televisión o los videojuegos, por eso en el Club Libanés alzamos la mano y ofrecemos una alternativa donde no solo se van a pasar horas entretenidos sino que van a aprender, socializar, desarrollar su creatividad y hasta practicar deportes”, dijo.

Por su parte Alejandra Abimerih Mir, quien lleva la parte operativa de la organización del curso, señaló que el mismo tiene programadas diversas actividades recreativas como juegos, talleres de manualidades, pintura, cocina, baile, natación, etcétera.

Seguridad

“El curso se estará ofreciendo de 9 a 13 horas, en ese tiempo no solo nos ocuparemos de que la pasen bien y divertidos, si no que hay un equipo multidisciplinario que estará al pendiente de su seguridad en todo momento, comenzando con el hecho de que tendremos mucho cuidado de que las actividades al aire libre se realicen dentro de las mejores condiciones sin exponer a los participantes a largos periodos de sol; también habrá muchas actividades en espacios sombreados y ventilados e incluso en espacios debidamente aclimatados con aire acondicionado para mayor confort”, indicó.

José Manuel Alvarez Pérez, de la empresa de entretenimiento infantil “P P Kids”, tendrá a su cargo las actividades y dinámicas.

Nazhja Borge, de relaciones públicas y medios del Club, señaló que éste cuenta con cómodas y funcionales instalaciones y está ubicado en un punto estratégico de la ciudad que lo hace idóneo para que los padres puedan dejar a sus pequeños y pasar por ellos más tarde.

Precios

El costo del curso es de $1,400 por niño por semana; para los socios hay un precio especial de $1,200. En el caso de los no socios la tarifa de $1,400 aplica para el primer niño; en caso de quienes vayan con hermanos, el segundo y los subsecuentes pagan sólo $1,200. El precio incluye playera del curso, actividades, materiales, dos colaciones y comida. El cupo está limitado a 40 niños por semana. Asimismo se indicó que hay una modalidad de pago por día para quienes no deseen o no puedan asistir toda la semana, en este caso se cobrará $320 por día por niño.

Más informes e inscripciones en las oficinas del Club Libanés, hoy, de 9 a 18 horas y el sábado de 9 a 13 horas. También habrá inscripciones los lunes al iniciar las semanas de actividades, pero sujeta a la disponibilidad de cupo.— Emanuel Rincón Becerra.