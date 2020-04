Dale verdadero sentido a la vida

Hablemos de Bioética

Nos encontramos viviendo un tiempo especial, diferente. Un momento de crisis. Y como bien sabemos, una de las grandes enfermedades de este siglo tiene que ver con la salud mental y es la depresión. No son pocas las personas que hoy en día pasan por procesos de angustia, ansiedad y depresión, ocasionados por muchos factores.

Muchas personas viven el llamado “vacío existencial”, sienten que la vida no tiene ningún sentido, que no son capaces de hacer algo que sea de importancia y se van sumiendo en una profunda tristeza interior que no les permite desarrollarse en plenitud.

¿Qué hacer cuando llegan estas enfermedades a nuestra vida? Me parece que lo primero es saber detectarlas, aceptarlas que tú las tienes y debes hacerte cargo de ellas.

¿Qué es la depresión? La depresión es un padecimiento caracterizado por la disminución de actividades y un profundo sentimiento de tristeza.

Síntomas

Entre sus principales síntomas se encuentran los siguientes:

1.— Aumento o disminución del sueño.

2.— Tristeza, melancolía.

3.— Fatiga sin relación con las actividades que lleva al cabo.

4.— Sensación de incapacidad.

5.— Inhibición del apetito.

6.— Ideas suicidas o intentos de suicidios.

7.— Falta de atención.

8.— Incapacidad de disfrutar actividades que antes eran satisfactorias.

9.— Pérdida o aumento de peso.

10.—Ansiedad y angustia.

Es importante acudir con los especialistas que te pueden ayudar a superar y a sanar estas enfermedades.

Y por supuesto, buscar a Dios y tener una vida de oración activa que te lleve al compromiso.

Si sabes canalizar y atender estas enfermedades a tiempo seguramente vivirás con una calidad de vida que te permitirá lograr tus objetivos.

Toda nuestra vida es una constante tensión, pero nuestra responsabilidad es buscar el equilibrio, la armonía, y para eso necesitamos de la ayuda de la gente que nos rodea.

Ahora se nos pide el aislamiento como medida de prevención, y todos debemos cooperar, pero el aislamiento permanente no nos conduce a nada bueno, sino el abrirse a los demás y potenciar la generosidad nos mantiene de pie. Un signo positivo es la donación y la entrega de la propia vida.

La gracia de la presencia de Dios, las obras de apostolado, las acciones planeadas en beneficio de los demás nos dan la oportunidad de que nuestra vida tenga un sentido. Nadie podría decir que vino a este mundo solo de paso, es necesario dejar huella y así trascender.— Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos, profesor de Bioética en el Seminario Conciliar de Yucatán

