Dalila Aldana lucha contra el cambio climático

La disciplina, el trabajo y la capacidad de resolución son parte de las características de la investigadora Dalila Aldana Aranda, una mujer comprometida con el entorno, de pensamiento crítico, que no se queda callada cuando algo no le parece o ve mal, y que sabe bien que la educación en casa y en las escuelas es el camino a seguir para acabar con las prácticas machistas.

La investigadora recibió en diciembre de 2020 la condecoración Caballero de la Orden de la Legión de Honor del gobierno francés, por su compromiso en la lucha contra el cambio climático y a favor de la protección de los mares y su biodiversidad.

Dalila Aldana labora desde hace 29 años en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) Mérida, tiene un doctorado en Oceanografía biológica, acuacultura y pesca.

En los últimos dos años ha trabajado en dos ejes temáticos: el efecto del cambio climático en la acidificación, en relación al impacto en el desarrollo y calcificación de especies marinas; y en la contaminación por microplásticos en especies marinas, moluscos, corales y tortugas, el impacto en las funciones endocrinas, reproducción y enfermedades de estas especies, y los padecimientos que causan a los humanos al ser consumidos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo pasado, comparte con los lectores de Diario de Yucatán algunos aspectos importantes de su vida.

¿Cómo se ha abierto paso para destacar en su área?

Con trabajo, disciplina y capacidad de poder resolver cosas, algo que tengo desde niña, y agregaría otros elementos como la alegría y la ilusión de lo que hago, siempre estoy entusiasmada por lo que hago y me gusta transmitirlo a los demás.

En estos tiempos, con las limitaciones que impone la distancia por la pandemia, y también las limitaciones de los recursos en el área científica, ese sentido de resolución que tengo desde niña se hace presente, pues siempre busco la posibilidad de resolver y hacer lo que tenga que hacer con lo que me quede, tenga o pueda tener, tanto en lo que se refiere a recursos humanos, como en los pesos que se necesitan para hacerlo.

Creo que es muy importante tener la capacidad de resolver, algo que viene desde el juego. Cuando era niña tuve la fortuna de jugar mucho: en la calle con los amigos de la colonia, el barrio o la vecindad. Con el juego siempre se desarrolla una estrategia, más si eres el líder, hay enojos y cosas que resolver y la ciencia es así, por eso cuando voy a las escuelas siempre hago énfasis a los niños y a los padres o abuelos sobre la importancia del juego libre, que se ha reducido mucho.

¿Qué trabas ha encontrado para estudiar y desempeñar su labor?

Para estudiar no tuve trabas, siempre fui a escuelas públicas, las cercanas a la casa, en la prepa fui a la vocacional que pertenece al Instituto Politécnico Nacional (IPN), y de ahí pasé a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Cuando terminé la licenciatura me fui a estudiar la maestría y el doctorado en una escuela pública de Francia. Tuve acceso a becas desde bachiller.

En el plano laboral, las trabajas son como en cualquier trabajo, las diferencias que hay entre “compañeros de pupitre”, territoriales, en la defensa de tu línea de investigación, laboratorio, espacio.

Paulatinamente se van adquiriendo las herramientas para saber en qué momento defender con hasta las uñas lo que es tuyo, y también para saber cuándo es mejor ni meterse.

Aprendes a establecer lazos de colaboración bien estructurados, y a mantener relaciones laborales en las que tienes que respetar y aprender a que te respeten, a fijar límites.

¿Ha padecido discriminación por ser mujer?

No me he sentido discriminada, pero recuerdo que hace algunos años me postulé para ser directora del Cinvestav Mérida, pese a que el resultado fue muy bueno con la comunidad de la institución y tuve un buen respaldo de las autoridades locales y nacionales, no era la candidata del director general del Cinvestav nacional, no me queda claro si por mi género o por mi libertad, por lo que no me dieron el puesto.

Generalmente a los directivos varones les incomoda más la libertad y el liderazgo de una mujer que la de otro varón con esas dos cualidades, se sienten incómodos cuando estas cualidades son en una mujer.

¿Ha sido víctima de abuso por ser mujer?

En la vida cotidiana no faltó que en el metro o el autobús alguien se me pegara. Hablaba de eso con unas amigas y el camino muy bendecido, protegido y con libertad que tuvimos, pero todas coincidimos en que en algún momento alguien se nos pegó en el camión, y en ese momento no nos vimos como víctimas, pero claro que es una agresión. Lo único que hacíamos era movernos de lugar, poner la mochila atrás para que no se nos peguen o alguna de plano se bajaba del camión.

Hoy en día las jóvenes de 14, 15 o 16 años no tienen el empoderamiento para que si les pasa eso en el camión, delante de todos, le solicité a esa persona que se retire, el cuate se quedaría frío si lo hicieran, pero no hay todavía ese empoderamiento en las jóvenes para decirlo de manera pública, abierta y correctamente.

¿Puede dar algunas recomendaciones a la mujer y al hombre de hoy para terminar con las prácticas machistas?

Trabajar mucho en casa con los hijos, porque las mamás en términos generales siguen sin darse cuenta que reproducen estas costumbres machistas. Lo veía cuando llevaba a una de mis hijas a patinar a la Inalámbrica, y al término de la clase los niños se acostaban en el piso, y la mamá le quitaba los patines, les ponía los tenis y le amarraba los cordones, luego guardaba los patines en la bolsa y ella cargaba la bolsa. Con esas cosas van creando una mentalidad de que al varón se le atiende, y que la niña debe atender.

Hay que dar responsabilidades a los varones en casa, si están pequeños pueden con un vaso regar una planta o darle agua al perro, y esas actividades deben crecer con la edad. Lo mismo debe hacerse en la escuela.

En los centros de trabajo hay que tener una actitud responsable, no tocarle la espalda a la secretaria o decirle que se le ve bien la faldita, pues puede ser que la estén incomodando, por ejemplo.— IRIS CEBALLOS ALVARADO