Dan de alta al padre “Manito”

El sacerdote se dice agradecido por las oraciones

El padre Jorge Carlos Menéndez Moguel, rector de la iglesia de la Sagrada Familia, fue dado de alta de Covid-19 ayer en la mañana, lo que informó a su feligresía a través de sus redes sociales, en una publicación donde agradeció las muestras de cariño que le hicieron llegar los feligreses.

“Queridos amigos, les aviso q he sido dado de alta del Covid después de los análisis q me han hecho. No tengo palabras para agradecerles sus oraciones y muestras de cariño de muchas formas. Dios les pague tanto! Me seguiré cuidando y poco a poco regreso al servicio pastoral. Grx”, escribió en su cuenta de Twiter.

Como informamos anteriormente, el padre “Manito”, como se le conoce, se aisló voluntariamente desde finales de junio, como parte de las medidas sanitarias implementadas para evitar contagios. El sacerdote presentaba síntomas leves y no estaba ingresado en hospital, según informó en su momento la Arquidiócesis de Yucatán al Diario.

Él, junto con el padre Adrián Gutiérrez, de la parroquia de Tekax, son los únicos sacerdotes de Yucatán diagnosticados con el mal y ambos se han recuperado. En el caso del padre Adrián, fue dado de alta a principios de semana y se encuentra de reposo en su casa de Cuernavaca, Morelos, donde lo acompañan sus familiares.

Aunque no se han reportado otros casos confirmados de coronavirus en el interior de la Arquidiócesis, algunos sacerdotes hacen cuarentena, según marca la normativa, por haber estado en contacto con personas que padecen el mal. Hasta el momento no hay fecha programada para regresar a las actividades normales del presbiterio, aunque ya funcionan algunas oficinas administrativas.— Megamedia