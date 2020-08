Daniel Krauze habla de su nueva novela ''Tenebra''

Ve “sed de poder”

Dos vidas paralelas de familias que se desarrollan en un solo escenario: la sed de poder. Este es el marco perfecto para que Daniel Krauze nos adentre a las páginas de su más reciente novela “Tenebra” (Seix Barral, 2020), con una prosa ágil, sólida y con ese sello que ya le caracteriza en sus obras. ¿Sirve de algo la justicia, el periodismo honesto, la verdad y el amor en ese mundo de excesos, vicios y humillaciones? En “Tenebra” se revela con crudeza la podredumbre de un sistema fundado con dos pilares: el interés propio y el uso del prójimo.

En entrevista por videollamada, Daniel Krauze platica de su más reciente obra, a la que confiesa le tiene un cariño especial, por el tiempo que le llevó recopilar la información, escribirla y la forma en que ha tenido que promoverla, en medio de la pandemia.

“Tenebra” es una novela que muestra lo profundo y hasta podrido de la esfera política. En esta obra, ¿podemos distinguir la realidad de la fantasía como lectores?, se le pregunta.

Toda buena ficción da la impresión de realidad, y toda, o buena parte de ella, ocurre en el mundo real, anclada en un mundo verosímil. La novela plasma mi punto de vista en México, aunque deja de ser ficción, explica en su modo fresco y directo al hablar.

Dos hombres —Julio Rangel y Martín Ferrer— labran su destino en el juego oscuro e inmisericorde de la política mexicana. Julio quiere mostrar su valía luego de varios años al servicio del senador Oscar Luna, sobre todo ahora que las elecciones se aproximan, con la oportunidad de seguir subiendo la pirámide del poder, y donde nada ni nadie lo detendrá. Por su parte, Martín Ferrer ha estado por mucho tiempo obsesionado con el senador. Una vieja disputa familiar impulsa sus deseos de venganza y reivindicación. Las vidas de Julio y Martín se encuentran en una encrucijada que no sólo los confronta entre sí, sino consigo mismos.

Daniel Krauze recrea en “Tenebra” no solo la realidad de un país carcomido por la corrupción, sino el drama de una sociedad sin valores y a la deriva, retratando la crisis del hombre contemporáneo, una crisis que no tiene fronteras ni perspectivas de solución inmediata… e incluso a mediano plazo.

Es una novela que refleja a una sociedad contemporánea en un país donde la corrupción es vista como algo normal, principalmente en la esfera política. ¿Así será siempre? Se le pregunta de manera directa.

“No tengo la menor idea. Desde mi segunda colección de libros se traza la situación del país desde 1994 hasta la fecha, y lo que se observa es como el país se desmorona poco a poco. ‘Tenebra’ es la culminación de ese arco y, sin proponérmelo, se siente en su historia menos esperanza que en otras novelas que he escrito. Otras novelas que he escrito se sienten más esperanzadoras en sus historias, pero con esta no fui nada optimista, y no lo soy ni a corto ni mediano plazo”. “Estamos en una pinza, apretados de varios frentes y donde el gobierno no tiene las soluciones correctas a problemas como la delincuencia y crimen. Todo se ve mal y estamos iniciando la entrevista de forma deprimente, remata con una risa amarga”.

Antes de que su novela llegara a la imprenta y anaqueles de las librerías, Daniel realizó varios años de investigación para desarrollar la historia, los que se comprimen en 454 páginas. Cuando se le pregunta si logró plasmar en la historia y los dos personajes todo lo que quería reflejar y recabó, explica que se quedaron muchos datos fuera.

“Sabemos que no toda la información tiene que entrar con calzador o a la fuerza. Por eso mi investigación se filtra dentro del relato, sin caer en excesos en los detalles y para que se reflejen los personajes”.

Al igual que a otros escritores, a Daniel Krauze lo golpeó la llegada del Covid-19, pues su libro sale a la venta poco antes de que estallara la tercera fase, de total confinamiento en el país, y tuvo que esperarse hasta ahora para realizar una promoción más tranquila, con llamadas, videoconferencias y charlas a distancia con representantes de los medios de comunicación; sin ferias de libros, ni presentaciones ante el público o contacto directo con los lectores.

“Esto al principio lo tomé muy mal, andaba de capa caída y mi esposa ya estaba harta de mí. Pero luego te das cuenta de que hay situaciones mucho más graves en el mundo y lo superas”, reconoce.

“Hay algo esencial para un escritor, que es la promoción de su libro, y la parte medular es el contacto directo con los lectores, con los que uno se entera qué les gusta de la obra o qué no les parece. Eso es padrísimo, y esta vez no lo podré vivir”, agrega. Recuerda que con la promoción del libro anterior recorrió diez estados del país y lo compara con la realidad que se impone actualmente, “lo que es frustrante, no solo con mi novela sino todo el ambiente literario donde los libros deberían tener una coyuntura en este espacio, pues nunca habíamos tenido más maneras de conseguir una obra, que ahora”.

“Tenebra” le deja a Daniel Krauze muchísimo, tanto en lo personal como profesional. “Es el registro de mi vida en los últimos ocho años: cuando comencé la investigación para desarrollar la historia estaba en mis treintas, soltero y viviendo en un departamento. Hoy, durante la promoción, ya estoy casado y con una hija, lo que para mi es una experiencia muy emotiva”.

“Esta novela refleja un poco en sus personajes todo lo que he vivido en esta etapa, como por ejemplo la relación de Martín con su hija, en las inquietudes sobre ser padre y la vida en matrimonio. Es, sin duda alguna, un libro al que le tengo particular cariño”.

Finalmente, el escritor reconoce que aún no sabe cuál será su siguiente obra.

“Definitivamente seguiré en el mismo género, pues no se me dan otros, y porque además me obsesionan algunos temas, como he dejado ver desde la novela ‘Cuervo’, que escribí hace diecisiete años.

“Vuelvo a los mismos temas, nada más que ahora refinándolos”, asegura el autor.— Renata Marrufo Montañez renata.marrufo.rm@gmail.com.

Más Daniel Krauze

Es autor de “Cuervos”, “Fiebre” y “Fallas de origen”, Premio Letras Nuevas 2012.

Sobre el escritor

Nació en Ciudad de México en 1982. Estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana y la maestría en Dramatic Writing en la Universidad de Nueva York (NYU). Actualmente es coeditor del sitio de Internet Letras Libres.