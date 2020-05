Daniel Radcliffe y otros famosos leen libro de Harry Potter para entretener

LONDRES.— Daniel Radcliffe, David Beckham y Dakota Fanning forman parte del grupo de actores, actrices y deportistas que pondrán voz al primer libro de la escritora J.K. Rowling "Harry Potter y la piedra filosofal" para hacer más llevadero el confinamiento.

La iniciativa, que fue anunciada por la plataforma "Harry Potter at Home" (Harry Potter en casa), consiste en que cada personalidad lea uno de los diecisiete capítulos del libro.

Surprise! We've got a treat for you…From today, amazing friends of the Wizarding World are going to take turns reading Harry Potter book one.



And to start us off with Chapter 1, we think you’ll agree we have the perfect narrator...⚡️ #HarryPotterAtHome

