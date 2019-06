Daniela Soto-Innes es nombrada la mejor chef del mundo

MÉXICO.— La mexicana, Daniela Soto-Innes, chef del reconocido restaurante Cosme, ubicado en Nueva York, fue nombrada The World’s Best Female Chef en la ceremonia de The World’s 50 Best Restaurants 2019, que se llevó a cabo este martes en el hotel Marina Bay Sands, en Singapur.

Foto: ilustrativa/Vía Twitter

La mexicana agradeció a todo su equipo y dio un discurso sobre el trabajo en equipo y la creación de comunidad dentro de las cocinas.

“Crecí en una cocina donde lo más importante siempre era divertirse, si no lo hacías, te sacaban. Así es que comencé a cocinar profesionalmente, pero pronto descubrí que la felicidad y buena energía no eran comunes en las cocinas en las que trabajaba. Pronto me di cuenta que las cocinas son casi siempre el lugar más inhóspito para trabajar. Que a pesar que los chefs hacen felices a los comensales y los ayudan a crear experiencias increíbles, hacen lo opuesto con sus equipos, lo cual me decepcionó mucho. Decidí que si algún día manejaba mi propia cocina, sería como las cocinas en las que crecí, llenas de alegría, felicidad y comunidad. Me prometí a mi misma que crearía un ambiente que fuera igual de agradable para, tanto la persona que “crea” hasta la que lo “recibe”. El hecho de que estoy aquí es prueba que es verdad”, refirió al recibir su galardón.

#VIDEO | ¡Ella es mexicana y la mejor chef del mundo! Conoce un poco más de Daniela Soto-Innes. 🇲🇽🍴#turismo pic.twitter.com/doETJZ5ds1 — Revista Vía México (@Via_Mexico) 26 de junio de 2019

“Hoy estoy muy feliz no solo de ganar este premio, sino porque sé que con esta plataforma estoy haciendo a nuestro equipo orgulloso. Estamos hambrientos de crecer como un equipo, no solo de generar un cambio dentro de las cocinas y restaurantes, sino más allá. Como una mujer mexicana que lidera un equipo diverso creo que con cada día, cada comida, cada comensal, podemos luchar en contra de la ignorancia y prejuicios, que nos dicen que nuestras voces no deben ser escuchadas, que nuestros sueños y felicidad no importan, porque la felicidad sí importa y la podemos propagar y porque los sueños sí se hacen realidad”, concluyó entre aplausos.

Conoce a Daniela Soto-Innes, quien ha sido reconocida como la mejor chef del mundo por The World’s 50 Best Restaurants.🌶🌽🥕🥔🌮🥘🥙🥗🥖🍱🍣🍗🥟 pic.twitter.com/vRkGy6V3W5 — SRE México (@SRE_mx) 25 de abril de 2019

Además de haber recibido dicho reconocimiento, su restaurante Cosme, el cual se encontraba en el lugar 25 del listado, subió dos peldaños para posicionarse en el lugar número 23.