Danna Paola lleva mala imagen de Yucatán

Acusa censura en grabaciones del videoclip “Sodio”

Tal parece que Danna Paola no se llevó una muy buena impresión de las autoridades en Yucatán, luego de que durante el show de radio de la Divaza revelara una “absurda” petición que le hicieron en el tiempo de las grabaciones del clip “Sodio”.

En reciente vídeo del youtuber, Danna Paola compartió detalles de su próximo álbum y también habló sobre el proceso creativo que ha seguido con algunas de sus canciones más populares.

Cuando se le preguntó por “Sodio”, que narra complicada historia de amor, ya que la joven descubre que su enamorado se interesa en personas de su mismo género, Danna habló de “lo difícil” de grabar en Yucatán.

“Como que no...”

“Ella grabó este vídeo en Mérida, Yucatán… en Progreso y en ese Estado como que no…”, declaró Pedro Luis Figueroa, mejor conocido como La Divaza.

“Fue superdifícil de grabar el vídeo, porque justo lo que pedía el Estado (de Yucatán) era que no hubiera ese tipo de escenas, y yo… esto es amor, y me vale. Y lo hice (…) Yo ahí me puse la bandera y dije: ‘No me importa si me vetan de la ciudad, pero esto tiene que salir”, manifestó la actriz y cantante, que el año pasado dejó pendiente un tour en la entidad.

Danna Paola también aconsejó a las chicas que pasaron o están pasando por la misma situación que ella en “Sodio” que no se sientan frustradas y que, por el contrario, se animen a apoyar y brindar acompañamiento en esa batalla interna que debe significar para otros asumir su identidad.

El videoclip en el que la cantante hace mención de los hechos ocurridos en Yucatán ha encontrado resonancia en la entidad, donde algunas personas han lamentado la mala imagen que consideran se llevó Danna Paola del Estado. Como hemos informado, el Congreso de Yucatán ha rechazado legislar sobre el matrimonio igualitario.— Noemí Domínguez Montañez