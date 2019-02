Darán la Medalla Bellas Artes 2019 a Ofelia Martínez

La danza es su vida

En la década de 1960, cuando las sobrinas del gobernador Agustín Franco Aguilar llegaron a vivir a Mérida querían tomar clases de danza española como hacían en Ciudad de México, pero en Mérida solo había escuela de ballet clásico.

La única que bailaba y que incluso había tomado clases en Nueva York era Ofelia del Rosario Martínez Ávila, a quien Juan Duch, entonces director del Centro Estatal de Bellas Artes (CEBA), recurrió para atender la solicitud del gobernador que quería darles gusto a sus sobrinas.

En aquella época Ofelia ya tenía 15 años dando clases de ballet clásico en el CEBA, por lo que enseñar danza española le pareció una oportunidad para que más niñas bailaran como ella; además, en su casa del barrio de San Juan ya impartía clases particulares de este baile.

Fue así como en 1962 la maestra Ofelia se convirtió en la primera en impartir danza española en el Centro Estatal de Bellas Artes, labor que continuó por varios años hasta su retiro a finales de la década de 1980.

Precisamente por su trayectoria como docente, el próximo jueves 28 a las 7:30 p.m. recibirá la Medalla Bellas Artes 2019 en las instalaciones del CEBA.

“Estoy tan contenta que a veces ni me lo creo”, dice al Diario. “Lo estoy soñando o lo estoy imaginando, pero luego veo que es un reconocimiento como maestra de danza española que no existía en Yucatán”, señala la maestra, tras asegurar que nació gustándole el baile.

De hecho, en sus primeros años tomó clases de ballet clásico con la maestra Lupita Núñez, quien en ocasiones les ponía paso doble u otros tipos el baile. Además, en el cine veía bailes españoles. “Y yo quería eso, el baile español. Eso era lo tenía ganas de aprender”.

Pero como en Mérida no había dónde aprender, fue a Nueva York. “No había dónde estudiar y mi papá no me envió a Ciudad de México porque no tenía dónde vivir, pero recordó que toda su familia se había ido a Nueva York y allí había muchas academias”.

Ella no conocía a sus tíos porque emigraron cuando su papá aún era soltero, pero decidida cargó su “maletita” y fue Nueva York, donde se inscribió en la academia de Lola Bravo, cerca de la calle Broadway, y luego a la de Ángel Cancino, quien era tío de Rita Hayworth.

Con este último maestro aprendió a tocar bien las castañuelas y perfeccionó sus pasos de baile. Comparte que en casa de sus tíos solía practicar en el sótano, pues le daba pena que la vean.

Durante cuatro o cinco años seguidos viajó a Nueva York en sus vacaciones y cada vez que regresaba colocaba un letrero en la puerta de su casa anunciando que impartía clases de danza española y tap, que también había aprendido en la metrópoli norteamericana con el maestro Roy Dodge.

Dar clases le servía de práctica pues, dice, el baile español es complicado, empezando con el manejo de las castañuelas.

Y así estuvo enseñando hasta que, tras terminar la secundaria a los 15 años de edad consiguió un puesto para dar ballet clásico en el CEBA junto con su compañera de generación Lupita Villamil Puerto, a la par que seguía estudiando para Educadora en la Escuela Normal “Rodolfo Menéndez de la Peña”.

La maestra ya tenía 15 años como docente en Bellas Artes cuando las sobrinas del gobernador llegaron a Yucatán y surgió entonces la oportunidad de dar clases de danza española, labor que continuó hasta su retiro y por lo que el jueves será reconocida con la Medalla Bellas Artes 2019, que también han recibido Emilio Vera Granados, Socorro Cerón Herrera y Manuel Lizama Salazar en 2016, 2017 y 2018, respectivamente.— Iván Canul Ek