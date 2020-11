David Estrada se despidió del reto Atrévete a perder

Una jornada de emociones se vivió en la primera eliminación de reto Atrévete a perder, presentado por Abarrotes Dunosusa.

Los resultados del esfuerzo realizado en semanas se reflejaron en la báscula, en esta fase del reto que se realizó en la biblioteca Carlos R. Menéndez.

Lizbeth Abigail Díaz Pat, de 25 años, fue la líder de la jornada con el mayor porcentaje de peso perdido, con 7.86 por ciento.

David Uriel Estrada Rubio y Paloma Hernández Núñez se despidieron del reto en el que quedaron seis participantes, tres varones y tres mujeres.

En la jornada, Brenda Mulato Beltrán recibió un castigo por obtener el menor número de votos en una nominación. Se le sumaron 100 gramos a su peso.

Ante la nutrióloga Surama Sosa Rufino se realizó el pesaje de los participantes, en la primera eliminatoria del reto de Diario de Yucatán.

Lizbeth Díaz comentó que bajó cerca de 7 kilos, en tres semanas aproximadamente.

“El primer día pesé 85 kilos con 200 gramos”, recordó.

“La verdad es que me siento muy feliz, no pensé que fuera la primera y hasta que nos pesamos me di cuenta que sí”.

Comentó que ese resultado lo obtuvo con ejercicio.

“A mí me gusta correr y esto es por y para mi familia que me apoya y todas las personas que están conmigo en las redes sociales y me mandan mensajes. No los puedo defraudar. El compromiso es conmigo y con toda la gente”, comentó.

“Han sido días difíciles y también días buenos donde la meta sigue ahí, para ganar”.

Lizbeth recomendó a las personas que hagan ejercicio y que mejoren los hábitos alimenticios, para la calidad de vida que quieren tener.

“Necesitan un día, para atreverse y hacerlo los demás días”, aseguró.

Comentó que estos resultados son una motivación, para llegar a la final.

Por último recordó que su meta inicial era reducir peso hasta los 70 kilos y seguirá con ese objetivo.

En la jornada recibió premios que consistieron en una sesión de coolsculping y lipoescultura en M&E SPA.

Por su parte, David Estrada Rubio, de 32 años de edad, recordó que cuando inició el reto pesaba 95 kilos y 600 gramos y ahora pesa 92 kilos.

“Bajé tres kilos y 600 gramos”, comparte el primer varón eliminado de Atrévete a perder.

Comentó que aunque quedó fuera del reto se siente muy bien, con más ánimo porque ya le está quedando la ropa.

“Me siento con más energía porque ya di el primer paso y de aquí no creo parar hasta sentirme mejor”.

Reiteró que se va del reto muy motivado porque para él esto no acaba aquí, en el reto de la vida de ser congruente de mente sana en cuerpo sano.

Por último comentó que estos retos le parecen interesantes y ojalá la gente entre y se motive a participar en estas actividades emocionantes.

“Ya verán que después de dar el primer paso todo será más fácil”, aseguró David Estrada.

“Segundo” reto

Por su parte Paloma Hernández, de 34 años de edad, expresó que el reto Atrévete a perder presentado por Dunosusa fue una experiencia padrísima, en la que redujo 4 kilos y 100 gramos, en tres semanas de participación.

“Yo entré al reto porque llevaba 25 kilos menos perdidos desde el 1 de enero y hay momentos en donde te estancas... no he bajado de peso hace dos meses y entonces me dije ‘bueno, me gustan los retos’”.

Paloma ya venía haciendo ejercicio desde hace 10 meses, pero expuso que sería muy bueno que en el reto se incluyera un psicólogo. “No sólo es lo alimenticio”.

Compartió que su peso ideal debe de ser 65 kilos y ahora está en 84, y por lo tanto seguirá trabajando en este objetivo porque se vio en un espejo que fue su papá que falleció hace unos días.

“Y por él entré al reto también”, compartió.

Paloma exhortó a que la gente que tenga sobrepeso que primero busque ayuda psicológica, porque para arreglar un problema primero tienes que entenderlo.— Claudia Sierra Medina

El reto Síguelo

Ya van tres semanas del reto Atrévete a perder, por un cambio de estilo de vida

En línea

Los capítulos del reto Atrévete a perder se transmiten los lunes, miércoles y viernes, a las 7 p.m., en la cuenta de Facebook Diario de Yucatán.