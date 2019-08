Siempre cerca de raíces yucatecas

David Mir exhibe obras y ofrece una charla de historia

Hace casi 20 años un joven artista yucateco emprendió una aventura, una que lo llevó más allá de las fronteras de México para poner a prueba su talento, creatividad pero sobre todo, su potencial y sus propios límites, hoy David Mir Ortiz sabe muy bien que con imaginación los límites no existen y que las barreras son solo las que uno mismo se crea.

Hoy día, David Mir, de 51 años de edad, radica en la ciudad de Fontana, California, Estados Unidos, una comunidad a la que rápidamente acogió como su segundo hogar, pues en el fondo de su corazón como Yucatán y como Mérida no hay dos.

Durante agosto maquetas de emblemáticas construcciones de nuestro estado como son el Castillo de Kukulcán de Chichen Itzá y la fachada de la catedral de Mérida se exhibieron en Los Angeles, en el marco del festival “La Magia de Yucatán”, que organizan miembros de la comunidad yucateca avecindados ahí.

Se trata de un evento que se realiza por cuarto año consecutivo en el mercado “La Paloma”, ubicado en el centro de Los Angeles, un espacio de convergencia de la comunidad mexicana en aquella ciudad, en el cual se encuentran restaurantes de especialidades de prácticamente cualquier estado del país, venta de productos típicos y todo aquello que distingue al mosaico multicultural que es México.

Durante agosto los yucatecos avecindados en Los Angeles estuvieron “de manteles largos y fiesta” con éste festival donde se pudo encontrar gastronomía, arte, cultura, folclor, música, pintura, esculturas, fotografía y charlas sobre diversos temas de Yucatán y cultura Maya.

La participación de David Mir se centra en la presentación de dos maquetas, una del Castillo de Kukulcán y otra de la fachada de la Catedral de Mérida, hechas de madera y resinas, basando su diseño en fotografías y datos técnicos de las mismas estructuras, pues aunque el propio artista reconoce que no son absolutamente exactas o a escala, sí poseen detalles aproximados que asombran a todos.

“El castillo de Kukulcan lo hice hace dos años y mide 55 centímetros por lado en su base, tiene 10 niveles y 91 escalones por cada lado. Para su presentación se hizo una proyección de luz para lograr las formas de los triángulos de sombra de la alfarda norte para representar y explicar el fenómeno del equinoccio”, explica el artista.

“El trabajo más reciente es la maqueta de la fachada de la catedral de Mérida en la que trabajé dos meses. En un principio pensé hacer todo el edificio pero me di cuenta que quizá no terminaría a tiempo para la exhibición, así que me enfoqué a trabajar en los detalles de la fachada. Esta maqueta mide 80 centímetros de largo, 10 de espesor y 80 de altura; está hecha de madera y resina y muchos de los detalles estructurales fueron realizados en hoja de madera cortada con láser para tener una mayor precisión.

Hoy David Mir ofrecerá una charla sobre la Catedral de Mérida, hablará de su historia y de diversos aspectos de interés que encierra este templo, el primero en su tipo edificado sobre suelo continental en América, hace más de 400 años.

“Con éstas dos obras ya tengo una referencia del pasado prehispánico y colonial de Yucatán, ahora me voy a enfocar en algo representativo del Yucatán del siglo XX con la realización de una maqueta del Monumento a la Bandera”, detalló.

Otras aportaciones de Mir Ortiz a la comunidad artística de los yucatecos en California son la colección de dibujos titulada “Historia de Amor a la Yucateca”, 10 imágenes con elementos muy yucatecos y representativos de éstas tierras que narran una breve historia de amor donde hay elementos como la vestimenta tradicional, las casas de los pueblos de Yucatán, albarradas, pozos, panaderos que llevan sobre la cabeza el tradicional globo con pan, sillas confidentes, hamacas, pozos, etc.

“Trato de que todo lo que voy creando tenga el inconfundible elemento yucateco que le da identidad y que disfrutan mucho ya sea los yucatecos avecindados en california o la misma comunidad californiana, que encuentra gratificante encontrarse con este tipo de elementos artísticos”, apuntó.

Desde hace tres años tiene su propia factoría de arte pop y contemporáneo en la que realiza cuados y esculturas que gozan de gran aceptación entre la comunidad norteamericana de esta zona.

Mir Ortiz indicó que al conmemorarse casi 20 años de su partida de Mérida le gustaría realizar algo para compartir con la gente de Yucatán, lo cual espera dar a conocer en breve.

David Mir Ortiz se inició en el campo de la publicidad y el diseño a los 18 años de edad en Mérida, además de ser dibujante y artista plástico tuvo a su cargo el diseño y construcción de numerosos carros alegóricos que participaban en los desfiles del Carnaval de Mérida, de igual forma tuvo a su cargo el diseño de los decorados para la capital yucateca de las fiestas patrias y navideñas; estuvo a punto de cristalizar un proyecto de sátira política para la televisión yucateca con muñecos de látex de personajes yucatecos, sin embargo solo alcanzó a crear la efigie del exgobernador Víctor Cervera Pacheco.— E.R.B.

Nuevos horizontes

En 2000 emigró a Estados Unidos buscando nuevos retos y horizontes y dos años después un diseño suyo se convirtió en la imagen institucional de los festejos del 50 aniversario de la ciudad de Fontana, California, donde reside. Desde entonces ha realizado diversos proyectos creativos y de decoración.