David Salomón, de los favoritos en Intermoda 2019

Reconocen su trayectoria

“Me siento ruco, viejo, por eso le huyo a eso de los reconocimientos… pero confieso que son muy emotivos y dejan todos los poros de la piel y el alma sensibles”, afirma el diseñador yucateco David Salomón luego de recibir el reconocimiento por sus 35 años de trayectoria profesional en el mundo de la moda, durante una gala especial anteanoche en el Instituto Cabañas, en Guadalajara.

Imágenes de la entrega de reconocimiento a la trayectoria profesional del diseñador yucateco David Salomón anoche durante la edición 70 del Intermoda, en Guadalajara. Entrevista con Diario de Yucatán para la sección Imagen (Renata Marrufo).

“Que una plataforma de peso como Intermoda te dé un reconocimiento por tu trayectoria es muy lindo, pues es una de las más importantes no solo del país sino toda Latinoamérica, además de que casi he estado desde sus primeras ediciones”, afirma emocionado en entrevista con el Diario.

“Intermoda forma parte de mi desarrollo y ahora, en su edición 70 y aniversario 35, soy un invitado especial. Estos son momentos que solo se viven una vez”, agrega sin contener la emoción.

Anteanoche, el diseñador yucateco de origen libanés que no solo ha sido reconocido por sus muchas colecciones presentadas en Intermoda y el Mercedes Benz Fashion Week sino por vestir a celebridades como Eva Longoria, Kate Walsh, Ana de la Reguera, Roselynn Sánchez, Rebeca de Alba, Yuri, Angélica Vale, Ximena Navarrete y Liza Echeverría, entre muchas otras, cambió la adrenalina del “backstage” por la primera fila como invitado especial y disfrutar la nueva colección de sus amigas Julia y Renata.

Vestido con jeans estampados, abrigo largo negro y zapatos del mismo color, David recibió su reconocimiento con una franca sonrisa que demostraba su total agradecimiento a Intermoda y todos los presentes que celebraron el momento a su lado con fuertes aplausos, en una velada en la que también se reconocieron las trayectorias de Benito Santos y Rosario Mendoza.

Una ceremonia sencilla pero llena de “mucho sentimiento”, como el mismo David calificó, es la que se desarrolló el jueves por la noche y que las redes sociales del diseñador yucateco transmitieron en vivo para sus miles de seguidores.

“Este premio encierra 35 años llenos de gozo e infinitas satisfacciones”, resume.

¿Momentos grises en tres décadas y media?, le preguntamos, a lo que contesta luego de una casi imperceptible pausa: “cuando haces lo que amas los baches y momentos grises no existen en lo profesional, solo en el aspecto personal, cuando un ser querido y cercano a ti muere… eso sí duele. Pero es cuando el trabajo se vuelve tu refugio y fortaleza”.

“Ya te he confesado en entrevistas anteriores que mis mejores colecciones han salido de mis peores momentos personales, los más tristes y críticos. Pero eso me ha fortalecido y dado satisfacciones para no tener esos momentos grises”, afirma.

Informa que por el momento no participará en el Mercedes Benz Fashion Week, lo que suma una ausencia de David Salomón de dos años. “Extraño estar ahí, lo reconozco, pues me encanta la adrenalina y compartir con todos los que están ahí pero la vida te lleva a lugares diferentes, uno donde se mueve la creatividad pero con los negocios, como me pasa ahora”.

Es con esta visión que David prepara una nueva colección pero que tendrá una presentación más original, apoyado por personas de gran talento y creatividad para crear un maridaje de marca que deje huella. “Será toda una pequeña producción, como hacer una película que esperamos presentar entre abril o mayo de este año”, adelanta.

Este premio por su trayectoria no mantiene quieto a David Salomón, quien sabe que la era digital le llega a todos, incluso a él.

“El mundo se vuelve cada vez más digital, y como diseñadores también hay que aplicarse a ello con menos pasarelas y más propuestas originales, pero sin perder el contacto con la gente”, concluye.— Renata Marrufo M.

Su equipo, su familia

En sus 35 años de carrera profesional la mayoría de su equipo de trabajo ha estado con él desde el principio. “Me han aguantado”, dice riendo.

Planes

Aunque no soltó mucha información al respecto dijo que está por cerrar una negociación con una televisora. “Pero les doy la noticia pronto”.