DE AQUÍ y DE ALLÁ

Están de regreso

Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat están de regreso en México con su tercera gira juntos, “No hay dos sin tres”. Este fin de semana se presentarán en el Auditorio Nacional, donde en total darán cuatro conciertos. El dúo también llegará a Monterrey, Guadalajara y Querétaro.

No, gracias

Aunque el reguetón es tendencia mundial, Gino Vannelli no planea grabar un tema con ese ritmo, pues él no compone para seguir modas. “No hago música dirigida hacia un público o audiencia en especial”, admite el cantante, que mañana se presentará en Ciudad de México. “La moda cambia tan rápido que si siguiera una tendencia me perdería”.

Nueva versión

Albert Hughes es el elegido para dirigir la nueva versión en televisión de “El fugitivo”, cuya anterior adaptación fílmica fue protagonizada por Harrison Ford y Tommy Lee Jones. En el nuevo proyecto de los estudios Warner Bros. también intervendrán Brian Tucker (“Broken City”) como guionista y Erik Feig (“La la land”, “The Hurt Locker”) como productor.

Crece el elenco

“Selena: La serie” sigue cobrando forma y siete actores más se han unido al elenco. A Christian Serratos, quien encarnará a la malograda cantante, se suman Julio Macías, quien será Pete Astudillo, autor de algunas de las canciones más populares de Selena, y Jesse Posey, a Chris Pérez, su pareja. Otros fichajes son los de Hunter Reese Peña, Carlos Alfredo Jr., Juan Martínez, Daniela Estrada y Pablo Rodríguez.

No lo acepta

Un juez de Nueva York rechazó una solicitud de Harvey Weinstein para desechar el cargo más serio en su caso de abuso sexual. Weinstein está acusado de violar a una mujer en 2013 y realizar un acto sexual por la fuerza a otra mujer en 2006. El juez también rechazó el alegato de que los correos obtenidos de su estudio de cine son privados y le negó acceso al archivo personal de un detective de policía.

Récord de pequeñez

El personaje de animación más pequeño del mundo según el Libro de Récords Guinness vio la luz ayer en el cortometraje francobelga “Stardust Odyssey”, dirigido por Tibo Pisard. La figura está hecha en resina fotosensible y filmada con la técnica de “stop motion”. Su tamaño es de 0.3 milímetros, lo que la hace casi invisible.— Fuente: Notimex y EFE