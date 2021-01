De caravana con “Cuxum”

Lunes, martes y miércoles estará en varias colonias

Erik Ávila “Cuxum” y su compañía llevarán alegría y diversión a vecinos del poniente de la ciudad este lunes 18, a partir de las 6 p.m., por medio de las Caravanas Artísticas del Mérida Fest.

El actor y productor de teatro regional detalló que estará en las colonias Bojórquez, Yucalpetén y San Lorenzo.

“La caravana es una plataforma que tiene el Ayuntamiento para pasar por las calles. Se dice la ruta pero no las calles para evitar que la gente se amontone”, explicó el actor, quien precisó que pasarán por las puertas de las casas saludando a la gente.

Detalló que en la Caravana irá todo el elenco de Cuxum y su compañía de teatro regional: Kenny Calderón, “Chayac”; Oscar de la O, “Cocotazo”; Zoili Villafaña, “Benita Tucuch”; Jorge Can, “Don Chelín”; Jennifer Barrera, “Wilma”, Isaac Alonso, Grisel López, Astrid Sánchez, Nubia Morales, “Xmacedonia” y Aida Durán, “Bartola”; que intervendrán con chistes, anécdotas, bombas, canciones y parodias.

Comentó que ese día irá la compañía únicamente, sin presencia de otro artista.

Adelantó que Cuxum y su compañía participarán en la caravana el martes 20, en colonias del Sur, y el miércoles 21, en comisarías.

El actor comentó que las caravanas son una buena opción para llevar arte y alegría y que ha visto vídeos de otros compañeros que han estado en los recorridos y la reacción de la gente “es impresionante como baila, sonríe y se emociona unos minutos”, compartió.

Sketches

“Cuxum” precisó que no presentarán una obra, ya que el vehículo no se detiene y no habrá tiempo, pero sí harán intervenciones cortas.

Recordó que cada año participan en el Mérida Fest llevando obras de teatro a las colonias y que ya estaban preparando el espectáculo de este año cuando comenzó la pandemia.

“Cuxum” agradeció al Ayuntamiento la invitación a los artistas de diferentes manifestaciones, ya que no hay una manera de estar al cien por ciento como antes en los teatros, en escenarios, y se extraña mucho el contacto con la gente.

Comentó que la compañía de Cuxum ha continuado dando presentaciones, en línea, en Teatro Yucatán, y seguirán en este formato en marzo.

“Hasta que bajen los contagios podremos abrir, para cuidar la salud del público y de los artistas”.

Más información en Instagram en @Cuxum; en Facebook Cuxum Teatro y en Twitter @CuxumTeatro.x— Claudia Sierra Medina

Humor A distancia

Erik Ávila “Cuxum” y su compañía han continuado activos con presentaciones en la modalidad en línea.

Oportunidad

“Cuxum” dice que el teatro en línea ha sido una oportunidad para llegar a nuevos públicos, como los de la tercera edad y los foráneos y es una opción que podrá mantenerse de modo paralelo con el presencial.

Estreno

Comentó que el 30 de enero estrenarán la obra “La esquina de la changa”, en línea, en la que contarán la historia de esta esquina que sí existe y está en el barrio de Santiago.