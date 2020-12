¿De España o México? Conoce el origen del agua de horchata

MÉXICO.— El agua de horchata es el complemento ideal para cualquier comida. Por su sabor refrescante, esta bebida se sirve en todo México.

Asimismo, su amplia presencia en la gastronomía nacional, se le reconoce como una preparación 100 por ciento mexicana; no obstante, la realidad es muy diferente, pues esta bebida es de origen extranjero.

De acuerdo con la empresa MGO Horchata y Granizados, la horchata es una bebida típica de Alboraya, un municipio ubicado en Valencia, España. Tradicionalmente estaba elaborada con tubérculos comestibles llamados chufas.

Pero su cultivo se remonta a la civilización egipcia, ya que se encontraron vestigios de este alimento dentro de los sarcófagos de las primeras dinastías, señala el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de Valencia.

Durante el siglo VII, las comunidades islámicas se desplazaron hacia la península ibérica y expandieron la siembra de este tubérculo por el actual territorio valenciano.

Gracias a sus efectos favorables contra las enfermedades respiratorias y los malestares estomacales, se popularizó su consumo en forma de leche de chufa.

Una creencia popular cuenta que una aldeana le llevó esta bebida al rey Jaime I de Aragón, quien al probarla quedó encantado por su sabor y quería saber qué bebida le dieron. Ella contesto que "leche de chufa".

A raíz de este relato, la expresión "or xata" se extendió a lo largo del territorio español.

"¡Aixo no es llet, aixo es or xata!", es decir "¡Esto no es leche, esto es oro, guapa!", fue lo que el rey contestó ante la respuesta de la joven.