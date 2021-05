De la Haffner a la Escocesa con la OSY

Si el décimo recital de la XXXV temporada de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. que tuvo lugar anteanoche, fue muy esperado, se debió al lustre decorativo de dos compositores muy porfiados en su genialidad y que lograron ahondar las posibilidades expresivas de sus correspondientes estilos (el clasicismo y el romanticismo, respectivamente): Amadeus Mozart y Félix Mendelssohn.

El programa estableció su oferta, oleaje superior a cualquier olvido, con un par de sinfonías celebradas por el insuperable tacto de sus facturas: la No. 35 en Re mayor K 385 del genio de Salzburgo y la No 3 en La menor Op 56 de don Félix.

Definiendo caminos y en prevención de flaquezas, desde el escenario del teatro Peón Contreras, vigilante como siempre, entre la fertilidad de los textos, tuvimos al director titular, maestro Juan Carlos Lomónaco.

La familia más acaudalada de Salzburgo eran los Haffner, dedicados a los laberintos bancarios y otros negocitos que ya se podrán ustedes imaginar. Cuando la hija de don Sigmundo, el patriarca, contrajo matrimonio en 1776, Amadeus, empleado en la nómina vil del arzobispo, compuso una serenata en nueve movimientos cuya esbeltez la ha mantenido en los programas (K 250). Digna de oírse, aunque los de la fiesta la hayan tenido como “pelillos en la mar”.

Pasados seis años, ya muerto aquel banquero, su único hijo, del mismo nombre, fue honrado con un titulo nobiliario, pero Mozart ya no vivía como asalariado en su pueblito, sino triunfaba en Viena, así que su papá Leopoldo tuvo que mandarle cartas y suplicarle mucho para que escribiera algo apropiado al “pobre muchacho” (padecía depresión sistemática).

El resultado fue la sinfonía No. 35, en cuatro movimientos breves, que Amadeus envió a Salzburgo para escapar del compromiso y sólo la recordó tres años más tarde cuando la requirió para “rellenar” un programa. No se sabe el efecto que causara en el acto nobiliario, pero en Viena, desde su primera audición, fue una de las favoritas en el repertorio del gran genio.

Y es que la Haffner es fiel reflejo de la etapa dichosa por la que Amadeus atravesaba el año de su composición. Sus clases eran abundantes, los conciertos devenían en éxitos, acababa de contraer matrimonio. Se sentía libre para innovar. Hay partes fugadas muy reveladoras por la impresión que le causara la música de Bach y por ahí aparecen chispazos de la ópera El rapto del serrallo que había compuesto al par que la sinfonía.

El maestro Lomónaco nos ofreció una versión ardorosa y contundente desde el Allegro con spiritu, con su saltarín tema principal de grandes acordes. Supo darle al Andante su finura aristocrática y al Minueto esa atmósfera de pompa real que debió dejar satisfecho a don Segismundo junior el día de su fiesta llena de gallones. El final, como una cascada de premura y encantamiento derramada sin tasa, arrancó un auténtico y generoso aplauso del público.

La sinfonía "Escocesa"

Aunque enfermizo y debilucho, dado a melancolías, Don Félix fue un privilegiado. Nieto de célebre filósofo judío, hijo de banquero adinerado a más no poder. Leyó y estudió cuanto quiso, y sobre todo le dio por viajar. Si de sus paseos por Italia quedó la famosa Sinfonía Italiana, con sus vagabundeos por las tierras altas de Escocia obtuvo no sólo algunos poemas de Robert Burns, sino la silueta acústica, el como difuso parpadeo de lo que sería, al cabo de unos años, su sinfonía No. 3 a la que se conoció de inmediato (¿Y cómo más?) con el nombre de Escocesa.

Desde el viaje al estreno de la sinfonía (1842) transcurrieron trece años, durante los cuales las ideas de don Félix sobre el paisaje y la historia de las Tierras Altas se acomodaron a los detrimentos de su propia salud cada vez más escasa. Dos reinas asoman sus testas coronadas en la obra: una es María Estuardo, cuyo sitio de ejecución, ya en ruinas, le impresionara como el incurable romántico que era, y la otra fue Victoria Eugenia, quien aún regía Albión y a quien le dedica la obra.

De nuevo, el maestro Lomónaco pareció dirigir un ceremonial. El allegro inicial fue tal como el afán paisajista del viajero alemán hubiera deseado, un danzar a la intemperie en las planicies, violines y alientos acomodándose a las cimas y las brumas de los condados del noroeste, así como las trompetas y contrabajos imitando fugaces tormentas sobre esos montes a donde las legiones romanas no se atrevieron a llegar.

Más adelante —en la palma de la mano— don Juan Carlos pareció extraer el tejido a las canciones legendarias de Tam O Shanter y casi logra que el clarinete luciera como esas gaitas que servían de acicate a los clanes célticos. Para finalizar, tuvimos ese majestuoso, imperial cierre que debe haberle encantado a la que algún día sería emperatriz de la India y una de las monarcas con mayor edad (antes de la Isabel de nuestros días).—Jorge H. Álvarez Rendón