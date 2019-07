De las librerías a la pantalla grande

Federico Moccia llevaría su nueva saga a los cines

MÉXICO (Notimex).— El escritor italiano Federico Moccia confesó que siempre es difícil ver una novela proyectada en la pantalla grande, porque al escribir, las cosas se imaginan de una manera y aparecen de forma distinta.

“Tienes que aceptarlo como una nueva versión de la historia que has escrito y lo mejor de las adaptaciones españolas realizadas es que han respetado perfectamente los ambientes del libro y a veces los actores dan ese plus que cuando estabas escribiendo no te habías imaginado”, dijo en cuanto a los filmes.

En entrevista telefónica con Notimex, detalló que las expresiones que forman parte de la humanidad, como las sonrisas, miradas y hasta las situaciones embarazosas, son la chispa que puede provocar la magia de un éxito cinematográfico.

El año pasado, él mismo llevó al cine su libro “Perdona si te Llamo Amor” (2007), en el que relata una diferencia generacional entre sus protagonistas, “Alessandro”, de 38 años, quien se muestra más inmaduro que una chica de 18, “Niki”.

Aunque Moccia admitió que le divirtió y gustó dirigir las películas de sus libros, reconoció el trabajo hecho por el director español de las cintas “Tres metros sobre el cielo” y “Tengo ganas de ti”, Fernando González Molina, quien lo dejó muy contento porque respetó y reflejó los ambientes en los textos.

Confió en que muchas personas que no han leído el libro se sientan curiosas por conocerlo luego de ver y escuchar los tráileres y anuncios en la televisión, quieran ver cómo está escrita la historia y al leerla se den cuenta “que hay muchas otras líneas más profundas y distintas de lo que es la película”.

Sobre la posibilidad de llevar su nueva saga al cine, conformada por “Esta noche dime que me quieres” y su secuela recién publicada “Mil noches sin ti”, adelantó que le gustaría porque todas las locaciones se reflejarían en el filme.

Así como la intensidad de los protagonistas: “Sofía” y “Tancredi”, cuyo amor está vinculado con un sentido de culpabilidad; incluso, destacó que sería muy bonito ver toda esta historia acompañada de banda sonora interpretada por un gran artista.

Ahora que cuenta con un reconocimiento internacional, el autor de “Perdona si te llamo amor”, “A tres metros sobre el cielo”, “Tengo ganas de ti” reveló que le gustaría escribir una comedia para el teatro, que se pudiera presentar de forma muy sencilla en todos los países.

“Que tenga solo dos actores, música preciosa en la gira exprofeso y poder seguir la dirección de estos actores en cada país o en cada lugar que se represente, la obra duraría una hora y 20 minutos y tendría que gustar muchísimo”, precisó.

De forma personal, Moccia compartió que entre sus pasiones se encuentran el mar, el silencio y la tranquilidad que se tiene al estar en una barca, “y si por casualidad tienes la suerte de pescar un buen pez, ya es el colmo de la felicidad”.