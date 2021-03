De los vicios y las virtudes

Papa Francisco

María isabel Cáceres Menéndez (*)

Así habla el Santo Padre: “Hay gente virtuosa, hay gente viciosa, pero la mayoría es una mezcla de virtudes y vicios. Algunos son buenos en una virtud pero tienen algunas debilidades. Porque todos somos vulnerables. Y esta vulnerabilidad existencial debemos tomarla en serio. Es importante saberlo, como guía para nuestro camino, para nuestra vida”.

¿Por qué su discurso me parece tan hermoso y atractivo? Por su congruencia. Por su sencillez. Por su humanidad que no le permite deslindarse del “nosotros” nunca. Él se incluye siempre entre los dolientes, practicando a su vez la bondad, el amor, la benevolencia. “Misericordia quiero y no sacrificios” ha sido como un hilo conductor en su pontificado.

“Dei vizi e delle virtù (De vicios y virtudes, Editorial Rizzoli)” (224 páginas) salió a la venta el 2 de marzo en Italia. Se publicó en siete idiomas. Lo acompañará una serie de tres capítulos en Discovery Channel. Serán emitidos a partir del primero de mayo. Sus reflexiones son profundas. Muy “a la Francisco”. Solo con leer y saborear los extractos ya sabe uno hacia dónde se encamina. Veredas anchas y hermosas. Soleadas y cargadas de la luz que su pensamiento siempre irradia. No importa el credo al que pertenezcas... esa luz te llega. Él afirma y confirma lo que ya sabemos: no estamos exentos jamás del peligro de la lucha eterna entre el bien y el mal. El “vicio y la virtud”. Sus antítesis son en sí mismas el reflejo de nuestra debilidad y nuestra fuerza.

Marco Pozza, el teólogo franciscano capellán de la cárcel de Padua en Italia, conversa con el Papa. Ya lo había hecho antes en TV 2000 sobre el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. Fue una serie de capítulos transmitidos como documental. El Papa no deja contenido sin ser analizado. No se le escapa nada. Todo se toca sin dejar hilo suelto. La tormenta de la ira. El acoso del bullying. El menosprecio y el ataque a la dignidad de los demás. “Dios quiere hacer justicia. Limpiar y limpiarnos. Dar paz y bien. Recibir paz y bien. El Señor es intolerante ante la injusticia”.

Y pide prudencia y gobernanza. Si al gobierno falta prudencia, gobierna mal. Destroza al pueblo sin tentarse el corazón. Lo trata como cosa, como objeto desechable, prescindible y sin importancia. ¿La fe sin dudas? No existe. Por eso reflexiona sobre la antítesis de justicia/injusticia, fortaleza/inconstancia, templanza/ira, prudencia/imprudencia, fe/infidelidad, esperanza/desesperación, caridad. Las siete virtudes, teologales y cardinales; los siete pecados capitales o vicios.

Las virtudes son vitaminas. Los vicios, parásitos. Siempre tendremos que discernir entre el bien y el mal. Vicios y virtudes nos acompañan hasta el final de la vida. Hay hábitos buenos y malos. A los buenos les llamamos “virtudes” y a los malos “vicios”. Y añade: “Reflexionar sobre los vicios y las virtudes es reflexionar acerca de la lucha y la belleza de la vida de cada día”. Él está decidido en sus propias palabras a ser “pastor de la gente que sufre”.

Nos anima a construirnos como personas. Tratar de desactivar los vicios y ejercitar cada vez más las virtudes ya que todos tenemos, a la vez, ambos. Es un trabajo arduo y constante. Somos productos en proceso. Nunca terminados. San Enrique de Ossó decía: “Señor no permitas que yo sea esclavo de las cosas de las que debo ser dueño y señor”. Nuestra vida cotidiana ha de ser un compromiso personal y serio con nuestro propio crecimiento como seres humanos. Un ejercicio constante de “trasvasamiento de vicios a virtudes, cada vez debilitar más los vicios y favorecer cada vez más las virtudes”. Se dice fácil, ¿verdad? Pienso que es la labor más difícil y el reto más importante en la vida de un ser humano.

Los hábitos buenos (las virtudes) te hacen más fuerte, te llevan a lo mejor, te alientan a luchar, a comprender y aceptar “al otro”. Sartre decía: “El infierno es el otro”. Los hábitos malos (vicios) te destruyen. Ser empáticos hacia las personas, las situaciones y las cosas, en algunos casos nace con la persona, otras veces es necesario disciplinarse y trabajarlo. La simpatía, la empatía, por las situaciones, los que nos rodean, el mundo y sus problemas no es ciencia infusa. Es trabajo arduo. Y estar conscientes de ello ayuda mucho a lograrlo. Ser mejores personas con el transcurrir de los años. Y empezar a trabajar en uno mismo desde edad temprana, son la misma cosa. Lo bueno es que se puede hacer “Despacito” como la famosa tonada.

