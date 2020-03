De otros tiempos

Elda María Peón Molina

En más de una ocasión mi papá me comentó lo importante que eran durante su infancia (nació en 1926) las ceremonias de cierre de cursos, tradición que aún a mí, hacia finales de los cincuentas y durante toda la siguiente década, me tocó corroborar cuando asistía a las clausuras de curso de mis hermanos menores en el Colegio Montejo.

En el Rogers Hall, mi colegio de siempre, todo era americanamente más sencillo. Cuando nos despedíamos en junio, me contaba papá, nunca sabíamos si volveríamos a vernos en septiembre. Cada junio era una despedida. Me explicaba que no era raro ver seis o diez mesabancos vacíos en septiembre. La canícula (esos días de verano de calor insoportable), cómplice estrella de la fiebre amarilla (o vómito negro), el cólera, la disentería, la tifoidea y el paludismo, hacía de las suyas con la población infantil en tiempos anteriores a la penicilina. En primavera, entonces, las enfermedades virales hacían su agosto.

A una de éstas debo mi nombre. Elda María se llamó la adorada hermana menor de mi madre que falleció por una complicación posterior al sarampión, cuando no había cumplido ocho años.

Llevo en el brazo izquierdo una espantosa cicatriz que me dejó la vacuna de la viruela y no precisamente por viajera. En aquellos tiempos Estados Unidos, Canadá y muchos otros países exigían la vacuna. Yo no conocí Estados Unidos hasta 1966, cuando ya dicha enfermedad se consideraba erradicada en México. En realidad, el último caso conocido fue en 1951, año de mi nacimiento. Se envió circular indicando que irían a vacunarnos al colegio y mi madre se negó. Para “ayudar”, papá, a la salida del colegio, me llevó al Centro de Salud que se encontraba en la calle 56, camino a casa, cerca de Helados Chantilly y allá una enfermera bastante brusca me picó y con mucha fuerza me inoculó. Pidió que yo regresara en 5 días a ver si había “pegado” la vacuna.

Pegó y pegó con tubo. A los tres días ya parecía tener un sol de mediodía en el brazo, que después se me hinchó, produciéndome una comezón insoportable. No me podía rascar que porque me podía yo pegar la vacuna en otra parte del cuerpo. Me salió una costra tremenda y una tarde, estando en un retiro con las Madres de la Cruz, la llaga me comenzó a supurar en color mandarina. Me llevaron a la enfermería, me pasaron un algodón con alcohol y a seguir el retiro.

A mis amigas vacunadas en el colegio les quedaron cicatrices del tamaño del piquete de un mosquito. La mía era casi del tamaño de un quinto de ésos de Doña Josefa.

La viruela negra, como se llamaba para distinguirla de la viruela de la Virgen (varicela), solamente la conocí de habladas. Gonzalo, el chofer de tía Chinta Bolio y después de tío Nacho Molina y tía Isela, me llamaba la atención por las notorias deformidades de su rostro. Era superviviente de ella. Por otro lado, Nana Andrea me contaba que a los enfermos de viruela los acostaban sobre hojas de plátano porque no aguantaban que ninguna tela rozara sus llagas. Intentando corroborar históricamente el cuento de Andrea me he topado con que hubo una epidemia en 1915. Se dice que llegó con un soldado enfermo de Alvarado, aunque también se nombra a alguien infectado que llegó por Progreso. Jorge Jesús Tun Chuc en sus “Apuntes históricos de Dzibalché” al explicar la epidemia nos narra lo siguiente:

“Así, agonizantes, los enfermos eran colocados en largas tablas de madera, sobre las que previamente se ponían hojas frescas de plátano. Eran transportados totalmente desnudos, tanto hombres como mujeres, pues la ropa al entrar en contacto con sus llagas les causaba terribles dolores y una sensación insoportable de quemazón”.

“Según crónicas orales, los desahuciados, ya estando en el panteón, eran abandonados a su suerte. Ahí sufrían una penosa agonía que se prolongaba por horas y, en ciertos casos, hasta días enteros. En el momento en que se comprobaba el fallecimiento de los enfermos, rápidamente eran colocados en la fosa sin féretro; se les espolvoreaba con cal y enseguida eran sepultados”.

Comprobada la historia de Andrea Bac...

He aprendido de paso hoy que la palabra vacuna sí viene de vaca. Originalmente las inoculaciones se realizaban a partir de pústulas de vacas afectadas por viruela bovina.

Hemos exterminado la viruela negra. Nada más me queda ese recuerdito en el brazo izquierdo. Una mañana cercana al verano nos sorprendieron con la temida cajita metálica. Papá nos aplicó la TDT y yo quedé muy preocupada porque me había quedado un hoyito en la nalga. La tosferina había infectado a los tres hijos de Adela y Tula, cuidadores de la casa de la playa de Chicxulub. Así estrenamos la triple mis hermanos y yo. Más adelante las Semanas Santas me traerían sarampión, paperas y varicela. A mis hijos les tocó la MMR, contra sarampión, paperas y rubeola. Mis nietos ya están vacunados contra la varicela, que atacó a una de mis hijas a los tres meses y medio.

Que nuestras estrategias de prevención hagan que no tengamos que dejar mesabancos, sillones, banquillos, hamacas, camas o sillas de ruedas vacías, y mucho menos huecos en los corazones de quienes nos quieren.— Cancún, Quintana Roo; eldampeon@hotmail.com

