De regreso a su casa

Las cenizas del padre Laviada irán al Seminario

El padre Jorge Antonio Laviada Molina descansará para siempre en el Seminario Conciliar de Yucatán, institución que fue su casa por muchos años de su vida, con la colocación de sus cenizas en una cripta en la capilla general de la institución formadora sacerdotes situada en Itzimná, al concluir la misa que celebrará el arzobispo Gustavo Rodríguez Vega hoy miércoles a las 7 p.m.

La actividad se realizará en el marco del aniversario de ordenación sacerdotal del padre Laviada, quien ayer hubiese cumplido 27 años de ordenación presbiteral.

El padre Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, rector del Seminario Conciliar de Yucatán, indicó que los restos mortales del padre Laviada serán colocados en una cripta junto al antiguo altar y del patrono San Ildefonso.

En la capilla también se encuentran los restos mortales del padre Juan Arjona Correa, quien también fue rector de la casa formadora por más de 50 años y falleció estando en funciones el 14 de febrero de 1980.

Con el depósito de los restos mortales del padre Laviada serán dos rectores que descansarán en el Seminario, pero aclaró que el depósito de los restos mortales de los rectores no es una regla y en el caso del padre Laviada su familia lo autorizó.

El padre Juan Arjona y Jorge Laviada fallecieron en el Seminario en funciones como rectores, por ello le pareció adecuado que las cenizas del padre Laviada descansen en la capilla del Seminario con el antecedente del padre Arjona, cuyos restos mortales están en el mismo sitio sagrado.

Las cenizas del padre Laviada estaban en la capilla de teología, detalló

Compartió que el padre Jorge Laviada vivió en el Seminario la mayor parte de su vida. “’Traemos a Jorge a su casa’ fueron las palabras que me dijo (la familia del padre Laviada) cuando llevó las cenizas”, recordó.

El padre Luis Rebolledo detalló que el padre Laviada fue parte del equipo formador que formó a los actuales sacerdotes que forman en el Seminario.

“Lo que personalmente admiraba de él era su esfuerzo por ser un hombre íntegro. Un hombre íntegro, un hombre coherente, un hombre austero. Era un hombre de sí es sí y no es no, era una persona que no se manejada con ambigüedades, muy claro en sus opciones, en sus criterios formativos y se esforzaba en llevar su vida coherentemente evangélica”, dijo del padre Laviada.

La ceremonia eucarística será concelebrada por el obispo Pedro Mena Díaz, el padre Luis Rebolledo e integrantes del equipo formador.— Claudia Sierra Medina

Fallecimiento

El padre Jorge Antonio Laviada Molina falleció el 9 de junio de 2014 estando en funciones como rector del Seminario Conciliar. Como recordará, el padre estaba en un partido de fútbol con los seminaristas en la casa formadora.

Las cenizas

El padre Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, rector del Seminario Conciliar de Yucatán, detalló que la familia del padre Laviada exhumó los restos para luego cremarlos y desde septiembre pasado llevaron las cenizas a la casa formadora. “La familia decidió que el mejor lugar para que descansen los restos mortales del padre Jorge fuera el Seminario”, indicó.

