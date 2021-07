Debemos amar a los que nos aman, pero también a los que no

Reflexiones del diario vivir

Yeny Canché Canul(*)

A veces puede ser difícil relacionarnos con los demás, pues cada cabeza es un mundo y todos pensamos diferente, tenemos diferentes formas de ver las cosas, pero debemos saber que Dios nos hizo a todos diferentes con la finalidad de aprender unos de otros, no para hacernos daño o atacarnos.

Podemos no compartir pensamientos o nuestra forma de ser, pero debemos respetarnos unos a otros, no podemos intentar cambiar a los demás, pues esto solo lo puede hacer Dios, pero lo que sí podemos es cambiar nosotros mismos y cuando nos toque relacionarnos con personas que nos maltratan, rechazan, hacen daño de una u otra manera, o con las cuales no somos compatibles debemos buscar la paz y la empatía.

La humanidad no está dispuesta muchas veces a amar a quienes les critican, maltratan, rechazan, calumnien o les hacen o hicieron algún mal y la mayoría de las personas reaccionan igual que estas personas: pagan mal por mal.

Dios no quiere esto para nosotros como humanidad: Dios quiere que todos desarrollemos la capacidad de amar a nuestros enemigos, sabemos es más fácil ignorar a las personas que nos dañan, no tener contacto con ellas, alejarnos.

Buscar la paz con los demás, aun fueran personas que han actuado mal hacia nosotros, no cualquiera lo logra, solo aquellos que están dispuestos a desarrollar la capacidad de amar verdaderamente a los demás y aquellos que quieran desechar resentimientos y orgullo de sus corazones.

Es fácil amar a los que nos aman porque ellos nos tratan bien, pero ¿y quienes no nos aman? ¿Debemos odiarlos? ¡Por supuesto que no! Dios no quiere que nuestro corazón se llene de sentimientos hostiles hacia los demás sino más bien de amor.

Seamos amables, no respondamos sus insultos, oremos a Dios por ellos, personémoslos, demos sin esperan nada a cambio, mostremos compasión, no actúemos igual y sean como sean las personas amémoslas como Dios nos ama a nosotros, parece difícil pero con Dios es posible.

Fundadora de Sublime Amor.