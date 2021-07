“Decir ‘no hay dinero’ no basta”

El Macay exige que el gobierno cumpla su deber

El gobierno del Estado tiene un convenio firmado desde 1993, sin fecha de término, con la Fundación Cultural Macay, en el que se compromete a cubrir los gastos del Museo, de modo que debe actuar con responsabilidad y cumplir este compromiso, y si no lo va a hacer, tiene que explicar por qué no lo hará, pues decir que no hay dinero, no es una respuesta aceptable.

Así lo manifiesta el director del Macay, Rafael Pérez y Pérez, quien dio a conocer que el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán se enfrenta de nuevo a la incertidumbre ante la postura del gobierno del Estado y la Sedeculta, de no cubrir los montos que se requieren para mantener el espacio en funcionamiento.

Como dimos a conocer ayer, Rafael Pérez se reunió con la secretaria de Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, quien le dijo que no hay recursos para otorgar al Macay, tal como ocurrió hace algunos meses.

El director del Museo recuerda que a finales de 2020 enfrentaron también el posible cierre del recinto, a falta de recursos, pero al final el gobierno les otorgó 4 millones de pesos que les permitió subsistir este primer semestre, pero no hay recursos para continuar.

La Secretaria le pidió esperar a pasado mañana lunes para darle una respuesta definitiva, pero Rafael Pérez dice que hay pocas esperanzas, pues no hay interés del gobernador Mauricio Vila Dosal en apoyar la cultura.

De no tener una respuesta positiva, el cierre del espacio es inminente, ya que con las aportaciones del gobierno se cubre la nómina, mientras que la Fundación Macay cubre los gastos de traslado y seguro de obra, entre otros, y gestiona el préstamo de las colecciones que se exhiben y que pertenecen a particulares.

La Fundación aportó 5 millones de pesos en este período, un millón más de lo que otorgó el gobierno estatal, cuando la obligación de dar acceso a la cultura es de este último.

Rafael Pérez se pregunta para qué se construye el tren maya, pues la ciudad la venden como una ciudad turística, y qué se le va a ofrecer al turismo si el Macay está cerrado, al igual que el Palacio de la Música y otros museos que se enfrentan a situaciones similares con presupuestos incipientes.

Resalta que se requiere de un verdadero compromiso por parte del gobierno estatal, no “parches” para mantener los espacios culturales tan solo unos meses.

Indica que en 2016 el Macay recibió 16 millones de pesos, y la cifra fue disminuyendo los siguientes años, hasta llegar a 4 millones, que es lo mínimamente necesario para poder mantener el lugar en funcionamiento.

Sería un retroceso

Por su parte, Teresa Mézquita Méndez, quien es colaboradora del Macay desde hace muchos años y conoce las actividades del recinto desde su apertura en 1994, señala que siempre ha habido un equilibrio y una importante colaboración entre la voluntad de la Fundación cultural Macay y las instancias públicas del gobierno que le han apoyado.

“Esta buena colaboración ha permitido que a lo largo de estos casi 30 años de historia del Museo se realicen no solo exposiciones y presentaciones de esculturas en el pasaje de la Revolución, no es solo la acción de exponer, sino incidir en la vida cultural de una entidad y una región, porque no hay ninguna institución del nivel del Macay en el Sureste de México”.

Ante esto, se habla de ser un polo de la divulgación de la cultura y de creación del conocimiento a lo largo de actividades infantiles, de presencia en los medios de comunicación, de presencia con los practicantes de universidades de licenciaturas de artes visuales, de intercambio con otros museos de nivel nacional e internacional, de presencia de artistas nacionales e internacionales, indica.

“Me atrevo a decir que el Macay ha realizado una labor que a ese nivel de intensidad no ha realizado ninguna otra instancia, no se ha podido hacer en el ámbito educativo o universitario, no se ha podido hacer en el ámbito estatal o municipal; en arte moderno y contemporáneo la más importante labor y más trascendente de las últimas tres décadas en Yucatán la ha realizado el Macay”.

“No es restar importancia al trabajo que desarrolla en cultura el gobierno, pero ninguna instancia ha hecho en arte moderno y contemporáneo lo que hizo el Macay por Yucatán y la región peninsular”, reitera.

Considera que el Museo es, además, un espacio de validación para quienes egresan de las carreras de artes visuales de la ESAY y de la Uady.

María Teresa señala que el cierre del Macay significaría un retroceso de tres décadas en la divulgación y creación del conocimiento en el arte moderno y contemporáneo de Yucatán.— Iris Ceballos Alvarado.

Crisis Más detalles

Atraviesa el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán una de sus peores crisis por falta de presupuesto.

Proyecto

El director del Macay, Rafael Pérez y Pérez, recordó que apenas este año el recinto se convirtió en parte de un proyecto internacional para la creación de una maestría en arte contemporáneo y gestión cultural junto con la Uady, la UNAM y Fabcity Yucatán.

Varias universidades

El proyecto se desarrolla con el cofinanciamiento del programa Erasmus + de la Unión Europea, y participan instituciones de otros tres países, representados por las Universidades Católica Portuguesa, Do Porto y Nova De Lisboa y la Fundacao de Serralves, de Portugal; las universidades de Las Artes, Isa y de La Habana, así como el Museo Nacional de Bellas Artes del Ministerio de Cultura de Cuba; y la Universidad de Santiago de Compostela, España que tiene la coordinación general del proyecto.

Una gran pérdida

Resalta que el Macay se contempla en el proyecto como una de las sedes de práctica, de modo que sería una gran pérdida que cerrara.