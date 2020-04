Decisiones correctas para vivir en sintonía con la creación

Experimentar el vacío, la pérdida del sentido de la vida es lo que constituye la angustia existencial del hombre

Como expresaba en el artículo de la semana pasada, la primera fuerza o necesidad que el hombre experimenta desde su adolescencia es la de encontrar un sentido a su propia vida. La voluntad del placer, de gozar la vida, no es la fuerza fundamental del ser humano, no es la que puede explicar toda la Historia de la humanidad y de cada ser humano en particular. Tampoco la voluntad de afirmarse y ser alguien en la sociedad es la última y más importante tendencia del hombre.

El hombre es capaz de vivir e incluso morir por sus ideales y principios, pero no puede inventar él mismo estos ideales. No podemos como nos propone Jean-Paul Sartre (filósofo existencialista del siglo XX) inventar el sentido de nuestra vida. Podemos descubrirlo, no inventarlo. El ser humano se encuentra en una tensión constante entre el tedio y el deseo de encontrar la felicidad. Experimentar el vacío, la pérdida del sentido de la vida es lo que constituye la angustia existencial del hombre.

A veces, el hombre quiere huir de esta realidad y compensarla con el dinero, con el sexo, la droga, el poder y la actividad frenética. Por eso es que en estos tiempos de confinamiento obligado es tan difícil para algunas personas hacer silencio o simplemente meditar, orar o leer un buen libro.

Cultura de la esterilidad

Hoy parece que se vive la “cultura de la esterilidad”, el deseo de “eludir los sufrimientos”, de “utilizar y desechar”. En el fondo se vive en una somnolencia de los principios, los valores y las convicciones que llevan al ser humano a un desarrollo pleno e integral.

El ansia de vivir intensamente debe constituir la tendencia primaria del hombre. Esta tendencia primaria se desarrolla si existen las condiciones apropiadas para la vida: satisfacción de las condiciones materiales para una vida digna, justicia y libertad. Si no se dan estas condiciones las personas o la sociedad se verán dominadas por lo que Erich Fromm llama los “síndromes de la decadencia”: una especie de necrofilia o amor a la muerte, narcisismo individual o colectivo y fijación incestuosa.

Las consecuencias que se derivan de esto son:

La falta de objetividad.

La insensibilidad ante el otro como ser humano.

La incapacidad para la libertad, para poder ser uno mismo.

Lo anterior nos sitúa en lo que hoy día se llama una “cultura de la muerte”, que aparece constituida por el secularismo; por el hombre cerrado en sí mismo; por el individualismo; por la concepción de toda vida humana nueva como un peligro a evitar; por el poder, el tener y el placer como los máximos valores.

Es así que al eclipsarse en nuestros tiempos el sentido de Dios y su creación, la naturaleza no aparece más como la madre.

La tecnología nos ha procurado la riqueza, la salud, la comodidad y todas las superestructuras de la existencia, concediéndonos crear un nuevo paraíso terrestre. Es así como el hombre moderno asignó una primacía a la materia y sacrificó lo espiritual por lo económico, prefiriendo el bienestar al esfuerzo. Si con nuestros actos y decisiones hacemos desaparecer al Creador, desapareceremos también a la criatura.— Presbítero Alejandro de Jesús Álvarez Gallegos, profesor de Bioética en el Seminario Conciliar de Yucatán

