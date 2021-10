Dedicado a Brahms y Schumann

Cuarto programa de la OSY, este fin de semana

Este fin de semana la Orquesta Sinfónica de Yucatán tocará Obertura, Scherzo y Finale, de Robert Schumann, y Serenata No. 1 Op. 11, de Johannes Brahms, dos piezas fundamentales en la historia de la música que, sin embargo, de no haber pandemia probablemente no se tocarían, señala el director Juan Carlos Lomónaco.

“En este programa decidimos poner a estos dos grandes compositores juntos, pero como estamos en pandemia, estamos haciendo dos obras que son prácticamente anteriores a las sinfonías”, explica el maestro.

En entrevista con el Diario, el maestro Lomónaco detalla que Obertura, Scherzo y Finale de Schumann, escrita en 1841, fue concebida como sinfonía, pero acabó siendo lo que es.

“Es una cuasisinfonía. Faltaría un movimiento para ser una sinfonía en forma. Claro que la obertura es más chiquita que un primer movimiento, pero el scherzo tiene su trío y el final es muy completo. Todo en conjunto dura 18 minutos y si hubiera sido una sinfonía duraría 35 minutos”.

En el caso de la Serenata de Brahms, que Lomónaco califica de “bellísima”, fue escrita entre 1857 y 1858. Brahms la concibió para octeto, pero acabó siendo una versión sinfónica, anterior a sus cuatro sinfonías.

Lomónaco señala que Brahms tenía muchas dudas de sí mismo, sobre todo por la “sombra tremenda” de Beethoven. “Él mismo decía que después de la Novena Sinfonía de Beethoven no se podía componer nada, y por eso le costó trabajo atreverse a presentar su primera sinfonía, que inicia antes que la Serenata”.

La Serenata No 1, precisa el director, tiene una orquestación totalmente sinfónica: maderas a dos, cuatro cornos, timbales y cuerda.

“Es sin duda el antecesor a sus sinfonías, pero ya es una obra maestra, una obra genial, y además es una obra fundamental en la historia de la música”.

Compartían todo

Lomónaco comentó que a ambos músicos, Schumann y Brahms, se les vincula mucho históricamente, pues no solo fueron amigos, sino que compartían todo.

“Brahms tenía una relación muy importante con Clara Schumann (esposa de Robert Schumann); cada que tenía una composición, primero se la mostraba a Clara Schumann”.

Además, ambos compusieron cuatro sinfonías.

“Se les vincula mucho, pero es importante definir la diferencia entre los compositores románticos, no todos son iguales. Por ejemplo, Schubert, la expansión de la sinfonía; Tchaikovski, el gran extrovertido; Schumann y Brahms, los introvertidos románticos, pero con una especie de contención, sobre todo Brahms que mantiene siempre la estructura clásica, pero por dentro está lleno de fuego y de pasión”.

En cuando a las diferencias de ambos músicos, el maestro Lomónaco comparte que algunos estudiosos se atreven a decir que Schumann no era un gran orquestador. “Se atreven porque su música es extraordinaria… A lo mejor en algunas sinfonías a Schumann le faltaron detalles de dinámicas para destacar melodías”.

Brahms, en cambio, tiene una orquestación un poco más clara que requiere mucha sonoridad de la cuerda. “Son diferencias de orquestación, de cierto color de orquestación que logra Brahms con más poderío, y Schumann mantiene este concepto de música de cámara”, concluye el maestro Lomónaco.— IVÁN CANUL EK

OSY Más detalles

La Orquesta Sinfónica de Yucatán tendrá pronto varios directores invitados:

Ocupado

En las siguientes semanas el director de la OSY, Juan Carlos Lomónaco, fungirá como director huésped de una orquesta del norte de Polonia (dentro de tres semanas), de la Orquesta Sinfónica Nacional (el 14 de noviembre) y de la Filarmónica de la UNAM (en diciembre). La pasada estuvo como director invitado en Guanajuato.

Boletos

Las entradas para el programa de este fin de semana están a la venta en la taquilla del Peón Contreras y en el sitio web de la OSY.