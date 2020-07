Defendernos ante los peligros

El honor y la reputación son bienes que también se protegen

Hablemos de Bioética

Continuamos con la reflexión acerca de la legítima defensa que iniciamos con el artículo de la semana pasada.

“La legítima defensa no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye un homicidio voluntario”.

Santo Tomás de Aquino ve en la muerte por legítima defensa una forma de muerte indirecta; como si la acción que provoca la muerte fuese, directamente y en sí, solamente un salvar la propia vida, y solo indirecta y accidentalmente (per accidens) un homicidio.

Si la muerte del agresor siguiese en manera del todo accidental a una acción defensiva que en sí misma (in se) no es directamente criminal. La doctrina sobre la legítima defensa no excluye la muerte querida y ejecutada en modo directo, inclusive que ésta se dé como “medio extremo” de defensa. Aquel que se defiende debe su salvación (igual a fin) propiamente a la muerte del agresor (igual a medio) y no viceversa.

Por otra parte, la defensa propia, por ser un medio extraordinario, es un derecho, pero no siempre es un deber. De tal manera que se puede escoger la vía heroica de dejarse matar, antes que quitarle la vida al agresor.

La defensa legítima sería propiamente un deber en el caso de un personaje público indispensable para el bien común, u otra responsabilidad semejante. La defensa de una persona atacada injustamente es un deber para los guardias del orden público por su oficio, y para los esposos, padres y otros que tienen un deber natural de proteger a los que están a su cargo. Sin embargo, todo hombre tiene derecho a defender el bien común y para ello puede auxiliar al que está en peligro. Y si para hacerlo tiene que matar al asaltante, generalmente esto implica un riesgo serio de perder la propia vida.

Los bienes equivalentes a la vida, tales como los miembros y facultades, la libertad, la castidad o bienes materiales de gran valor, han de ser defendidos porque el hombre tiene derecho no solo a la vida en sí sino también a una vida humana normal y decente, digna de un ser racional, lo cual supone dichos bienes. Como es legítimo defender aún con violencia la propia vida y los propios bienes vitales, así también es legítimo —y en algunos casos necesario— defender la vida o bienes vitales de otros, sobre todo de aquellos que están bajo nuestra tutela.

El honor y la reputación tienen su importancia como los demás bienes equivalentes a la vida; pero la defensa propia consiste en rechazar la fuerza por la fuerza. La mentira y la calumnia son palabras que no pueden defenderse con golpes y armas. Antes de ser injuriado, no se puede estar seguro que sucederá tal cosa; y después de la injuria, ya ocurrió el daño y es tarde para defenderse. Por eso está prohibido el duelo, ya que éste se da con la intención de matar por ambas partes y constituye así una combinación de homicidio y suicidio.— Presbítero Alejandro Álvarez Gallegos, licenciado en Bioética