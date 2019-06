Deja huella en la vida de los hijos

La figura paterna es determinante en su crecimiento

Tener una figura paterna brinda a los hijos seguridad y autoestima, aunado a que son un modelo a seguir, en el caso de los varones como identificación sexual y en las mujeres influye en la elección del hombre con el que quieren compartir su vida.

No contar con la figura paterna crea confusión en los niños, hay una herida de abandono, sin importar si el padre falleció, se fue o simplemente nunca estuvo con ellos. En estos casos ayuda mucho que alguien más asuma el rol de la figura paterna en la familia, como un abuelo o tío, quienes generalmente al haber ausencia del padre tienden a acercarse más a los niños que se quedaron sin esta figura.

Así lo indica Pilar Patrón Casares de Ibarra, orientadora familiar y presidenta de la asociación de Paternidad Responsable, quien también habla del rol que los padres tienen hoy día en la familia, el cual considera ha cambiado mucho en la actualidad para bien.

Seguridad y autoestima

Resalta que la figura del padre da a los hijos seguridad y autoestima, y en el caso de los varones esta figura es muy necesaria como identificación sexual, mientras que en las mujeres les brinda seguridad.

Antes el papá era el proveedor, el que procuraba no falte nada en el hogar, la autoridad, la figura seria del núcleo familiar, pero eso ha cambiado, pues ya no solo es el proveedor sino que también comparte la autoridad con la madre, “lo cual es lo más sano que el que papá apoye la autoridad de mamá y viceversa, pues de otra forma se crea confusión”.

Se ha comprobado que un padre dulce, cariñoso y que juega con los hijos ayuda mucho al desarrollo emocional de los menores.

Y es que la orientadora recuerda que años atrás los papás no demostraban su cariño a los hijos, no eran afectivos y no jugaban, “pero por fortuna los padres jóvenes de hoy sí lo hacen”.

Y no solo eso, también ayudan en la atención de los pequeños, es decir los bañan, cambian, dan de comer, y aunque la madre sigue estando más a cargo de la cocina, por ejemplo, hay varones que también dan apoyo en ese aspecto.

Sobre la importancia de la figura paterna en el hogar, subraya que brinda confianza y seguridad a los hijos: al varón le ayuda a identificarse en su rol de género, y en el caso de las mujeres se ha comprobado que el padre es un modelo que influye en la elección de pareja, de manera tal que cuando se tiene un buen modelo en casa es más probable que elija mejor a su pareja.

En los casos en los que la mujer no tuvo la figura paterna, suele elegir equivocadamente, pues la necesidad que siente de tener cerca a una figura masculina que la cuide y proteja hace que elija a cualquiera, pues solo están en busca de un varón que llene ese vacío que tiene sin importar cómo sea.

El rol de padre

Por ello, cuando no se tiene un padre en el hogar, ya sea por fallecimiento u otra causa, es positivo que alguien más cubra ese rol, como un abuelo o tío, o se puede optar por la terapia para manejar esta situación.

Sin embargo hay casos en los que es mejor que no exista la figura paterna, cuando se trata de hombres que proyectan una figura deformada de lo que es ser padre, al ser machistas, alcohólicos o golpeadores, por ejemplo, pues es muy probable que los hijos sigan ese patrón.— Iris Ceballos Alvarado

Ronda de opiniones

Doce personas comparten cómo celebran el Día del padre

María Bacelis Tun

Ama de casa

De mi padre aprendí el respeto que hay que tenerle a la gente; desde niños nos enseña a decir buenos días y buenas tardes, porque ahora solo algunos jóvenes lo hacen. De él recuerdo que cuando venía a verme de Chetumal a Mérida me traía cóctel de camarón. Y cuando fue atropellado y vino a Mérida yo le compraba su leche, sus galletas y camisas. Cuando él murió pagué todo su entierro.

Lorenzo Pool Cocom

Jardinero

Gracias a papá estamos en este mundo, él nos educó e hizo que estudiáramos, nos abrió los ojos. Uno debe apreciarlo y regalarle lo que pueda o tenga, no hay necesitad de darle un montón sino algo para que él sienta que lo quieres. Lo que aprendí de él fue a trabajar duro y a tratar con la gente. Gracias a él aprendí un poco el español porque en casa pura maya se hablaba.

Ignacio Bermúdez

Empleado

Creo que el Día del Padre no es tan reconocido para mucha gente y quienes lo sentimos somos los padres; creo que la gente no lo toma tan en serio ni siquiera tiene un día fijo. Recuerdo que nosotros hacíamos hasta lo imposible para comprarle algo a mi papá, no sé si eran otros tiempos pero mi papá no le tomaba mucho interés pero nosotros sí, lo recuerdo bien.

María Araujo Martín

Ama de casa

Mi papá nos educó muy bien y siempre nos mostró un buen ejemplo para que lo imitáramos y de grandes fuéramos como él; gracias a él estamos así como estamos y ganamos lo que queremos ganar. En mi caso personal, nosotros por el momento no celebramos el Día del Padre porque no está con nosotros, pero siempre lo recordamos con mucho cariño.

María Caamal Itzá

Ama de casa

Es bueno reconocer a los papás porque mayormente no se les reconoce, pero siento que debe ser igual que a la mamá. Mi papá fue un hombre muy trabajador y responsable. Él murió muy joven pero siempre nos prefirió a nosotros, fuimos su prioridad. Él siempre fue muy paciente, no fue un hombre que gritara; era serio, hablaba muy templado y como nuestro papá no hay otro.

Joana Caballero Chan

Estudiante

Sí festejamos el Día del Padre: con mi mamá y mis hermanos le hacemos el desayuno o vamos a comer a algún lugar, luego vamos a casa de mi abuelita y le damos sus regalos, también lo felicitamos en Facebook. De mi papá aprendí a ser siempre puntual, ser buena con las personas y ser responsable. Un recuerdo que tengo de él es que siempre nos llevaba a mí y mis hermanas a comer helado.

Rodrigo Cauich Patrón

Estudiante

Para celebrar a mi papá en su día a veces preparamos una cena o hacemos una fiesta en la casa y durante la reunión le damos sus regalos. De mi papá aprendí que es muy importante esforzarse y trabajar para conseguir todas las metas que te propones y todos tus sueños. De él recuerdo con cariño que nos llevaba de paseo a la feria y también al cine donde la pasábamos bien.

Leslie Chan Can

Empleada

En la casa celebramos el Día del Padre preparando una cena familiar a la que van todos mis hermanos y mis sobrinos. De mi papá aprendí a trabajar duro y a salir adelante con tu propio esfuerzo, aunque sea poco a poco. De mi papá lo que más me gusta y recuerdo son sus bailes, baila chistoso y me da mucha risa; cuando estás triste o de mal humor, él se pone a bailar y nos alegra.

Josué Ordóñez

Estudiante

Me gusta ayudar a mi papá y aunque a él no le gustan los regalos, yo le doy un detalle, ya sea un pastel o una playera de su equipo favorito. Mi papá siempre me dice que me esfuerce, que haga todo por mí mismo, que no dependa solo de él porque algún no estará; lo que él me ha enseñado en todo este tiempo es que le eche ganas y lo que él me está dando es todo lo que él me puede dar.

Jorge Boylán Loera

Estudiante

Para festejar el Día del Padre, vamos en familia a comer o lo celebramos con un pastel y regalos. De mi papá he aprendido mucho, sobre todo a ser perseverante porque mi papá es de los que empiezan algo y lo terminan; he estado aprendiendo mucho de eso. Mi papá siempre me cuenta de cuando me salvó de ahogarme en una alberca, me vio y estaba flotando y él se lanzó y me salvó.

Ana Martín Góngora

Ama de casa

Mis hermanitas y yo vamos a Tipikal (comisaría de Maní) para festejar el Día del Padre, cocinamos pavo en relleno o escabeche. Mi papá nos enseñó que nunca hay que rendirse y siempre hay que sacar adelante a la familia como sea. De él recuerdo que un día no teníamos nada para comer, él fue al campo y trajo pepinos, calabaza y unos pajaritos, mi mamá lo cocinó y fue todo un manjar.

Clandy Castellanos

Empleado

Mis hijos son pequeños aún y como que no le ven todavía el sentido del Día del Padre, pero me felicitan desde temprano. En mi caso, de mi padre aprendí el amor que nos dio a sus hijos y la dedicación, y es lo que trato de hacer con los míos, creo que los pequeños detalles son los mejores. De mi papá recuerdo cuando nos llevaba al parque y el tiempo que nos dedicaba era genial.