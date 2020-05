Dejar el pañal, un reto en familia

“Es hora de ir al baño”, la guía para lograrlo

Cuando “Es hora de ir al baño”, de Jamie Glowacki, llegó a mis manos, confieso que me pareció excesivo un libro que enseñara una “técnica” para ayudar a tu hijo a dejar los pañales.

Pensé que lo anterior era un proceso natural, pero entonces aparecieron varios blogs que ofrecían “sencillos pasos” para dejar el pañal, los cuales tenían algo en común: dejar atrás el gasto que implica cada quince días (o menos) un paquete de estos recursos para el bebé.

Si bien la economía es un factor importante, otros consideran que es necesario apresurar este proceso para dejar de contaminar.

Y aunque ambas son razones de fortaleza para plantearse la opción de dar ese paso en la crianza, en el libro de Jamie Glowacki encontré una filosofía respetuosa y más convincente que la “fórmula mágica” que ofrecen varios blogs sobre el bebé y su desarrollo.

En “Es hora de ir al baño”, el lector podrá encontrar a una compañera de travesía, pues Jamie tiene la maestría de llevarnos en su escrito hasta su consultorio, en la que atiende a varias parejas gracias a su labor como experta en el entrenamiento para ir al baño.

Crianza respetuosa

Una de las primeras razones para recomendar este libro es que Jamie es proactivista de la crianza respetuosa, pero también de la paternidad afectiva, responsable y sin culpas.

Para esta experta en entrenamiento, el paso para dejar los pañales es una oportunidad para reforzar los lazos con nuestros hijos. Supone que lejos de representar una competencia o un proceso tortuoso, en realidad es una oportunidad para conocer más a tu pequeño.

Confieso que antes de leer este libro de poco más de 200 páginas, no tenía idea de que las funciones fisiológicas de mi pequeña formarían parte de nuestro vínculo como madre e hija.

Según Jamie, en realidad este proceso nos permite conocer mejor al pequeño debido a que “cada niño es diferente y nadie conoce mejor a tu hijo que tú”, pues cada bebé tiene su propia “señal” para indicar que está listo para empezar el entrenamiento y para advertir a sus padres o cuidadores sobre sus propias necesidades.

¿Cuándo empezar?

Esta es una pregunta muy recurrente para los padres, especialmente cuando su pequeño comienza a mostrar un comportamiento en el que “se esconde” para realizar alguna de sus necesidades fisiológicas.

Para la autora, la edad ideal está entre los 22 y los 24 meses, aunque reconoce que existen casos en los que se puede iniciar al año y medio de edad.

Sin embargo, también ofrece soluciones para aquellos padres que, quizá porque “fallaron” en el primer intento, decidieron comenzar con el entrenamiento después de los 36 meses (es decir, niños mayores de tres años).

Sin miedo a “reiniciar”

Precisamente esta es otra de las razones para darse una oportunidad de leer a Jamie, pues el miedo a “fracasar” como padres puede hacer que nos bloqueemos e incluso renunciemos a intentarlo de nuevo. Para la entrenadora es necesario perder el miedo a “reiniciar”, para ofrecer un capítulo entero titulado de esta forma.

“Es hora de ir al baño” es una guía práctica, pero también un escrito fresco que debería estar incluido en las lecturas de esos padres dispuestos a vivir cada etapa de la crianza, aún con el reto que implica el actual ritmo de vida del siglo XXI.

Jamie es clara al decir que no existen las fórmulas mágicas, pues todo paso en la crianza requiere de compromiso, pues justamente la paternidad no es un proceso fácil, pero no tiene por qué ser tortuoso, sino que se puede hacer de cada paso en la crianza, una ruta hacia la aventura.— Cecilia Noemí Domínguez Montañez

“Es hora de ir al baño”

Jamie Glowacki es considerada una líder en el entrenamiento del baño para bebés.

Más sobre la autora

La autora también es guía parental experta con dos carreras: de trabajadora social y cirquera. Lo anterior es lo que hace que esta combinación única sea tan exitosa al enseñar a los niños.

Disponibilidad

Como madre soltera, Jamie utiliza su propia experiencia, y la de sus clientes. El libro está disponible a través de internet y también se puede conseguir en tiendas departamentales.