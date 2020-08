Violeta González tiene 85 años y Silvia Castillo Zapata 70. Cuando nacieron el teléfono móvil aún no se inventaba y "chatear" o hacer videollamadas era prácticamente un sueño.

Ni siquiera comenzaba a transmitirse “Los supersónicos”, caricatura creada en 1962 en la cual los personajes tenían y hacían cosas que en la actualidad son cotidianas: videoconferencias con gente de otras ciudades o países, tomar y compartir fotos al instante, enseñar a través de una pantalla…

“Nunca pensé hacer nada de eso, pero veo que hoy es una necesidad”, dice Silvia Castillo, quien comenzó a mostrar interés en las nuevas tecnologías cuando uno de sus hijos se fue a vivir a otra ciudad.

“Primero empecé con el celular porque como ya soy una persona mayor no sabía usarlo mucho".

Las redes sociales

"Como mis hijos ya están grandes y uno no vive en Mérida me vi en la necesidad de aprender a manejar el celular para tener comunicación a cualquier hora”, señala. Sus hijos y sus nietas también la animaron.

Cuando ya había dominado el celular hizo su aparición el WhatsApp y doña Silvia de nuevo se vio en la necesidad de aprender, pues familiares y amigos crearon grupos en la que la agregaron.

“El WhatsApp se volvió muy útil para comunicarme no solo con mi familia sino con mi grupo de amigas de la iglesia”, dice doña Silvia, quien es catequista en la iglesia de Yucalpetén.

Aunque pensó que no tendría más retos tecnológicos de pronto llegó la pandemia y todas las actividades en su iglesia se suspendieron.

Un "efecto" de la pandemia

La idea era reanudar apenas se acabe, pero al pasar los meses y ver que la enfermedad seguía el coordinador de catequistas dijo que habría que retomar el catecismo, pero de manera virtual.

Silvia Castillo en un principio sintió angustia, pues ni siquiera tenía una computadora y de pronto tenía el compromiso de dar clases en línea.

Consciente de su labor, se animó a comprar una tableta y pidió a sus familiares y amigos que la enseñen a usarlo.

“La verdad al principio sí me daba un poco de temor apretar algo y echarlo a perder, a veces le hablaba o mandaba mensaje al coordinador del catecismo y él me explicaba qué debía apretar. Luego con la práctica vas aprendiendo y vas perdiendo el miedo”.

Llama a usarla con moderación

Actualmente ya sabe compartir historias en Facebook y WhatsApp y hacer videollamadas.

“Ahorita con la pandemia nos sirve para comunicarnos con los familiares o amigos que no podemos ver”, señala, pero advierte que si bien la tecnología es necesaria hay que usarla con moderación.

Por su parte, Violeta González, a sus 80 años, no solo habla por WhatsApp sino también tiene Facebook.

“Esto de las redes me ha servido mucho porque ahora estoy hablando con mi hija y la estoy viendo, y además se pueden reunir todos y hablar al mismo tiempo”, señala, al enumerar las ventajas de estar activa en redes sociales.

Ahora es toda una experta

La entrevistada, quien durante muchos años fue profesora de costura en la compañía Singer, reconoce que en un principio sí le dio trabajo dominar las redes sociales.

Pero ahora que es toda una experta en cualquier momento, y sin ayuda, puede comunicarse con sus hijas a través de videollamadas.

“Siempre estamos en comunicación, ellos en su casa y yo en la mía. Todo esto es una gran ventaja, antes era todo un problema, pero ahora ya sabes llamar si tienes una emergencia”.

Violeta González aprendió a dominar a celular hace dos años y conforme pasa el tiempo se adentró a aplicaciones como WhatsApp o Facebook.

Un curso y la práctica

“La verdad es que pensaba que no iba a poder con tanta tecnología, pero aquí estoy”, dice, tras recordar que solo tomó un curso de computación en el centro cultura Sara Mena.

“Lo demás yo sola lo fui aprendiendo poco a poco con un poco de ayuda”.

Como ejemplo menciona que uno de sus nietos le enseñó a navegar en Netflix.

Lo mejor de todo, añade, es que si quiere ver a su familia que vive en Morelia y Cozumel no hace falta viajar, pues simplemente hace una videollamada.

“Así es con todos, por ejemplo, hace poco por la pandemia mis nietos hicieron una videollamada y pude hablar con todos, ellos en sus casas y yo en la mía, hablamos y nos vimos al mismo tiempo”.

Nunca es tarde para aprender

Doña Violeta, dice que nunca es tarde para aprender, y ya que aprendió a usar las redes sociales, ahora toma clases de pintura, manualidades y activación física en el centro cultural “Sara Mena”.

Tanto Silvia como Violeta animan a otros adultos mayores a aprender a usar la tecnología y redes sociales.

“Nada pierde uno con aprender. No porque seamos mayores no podemos hacer uso de la tecnología, tenemos que actualizarnos como mayores. Si no nos actualizamos, nos arrumban”, señala Silvia Castillo.