Demuestran su amor por la ciudad usando cubrebocas

NUEVA YORK (EFE).— El estado de Nueva York emitirá dos anuncios para promover el uso de cubrebocas, después de que ocuparan el primero y segundo lugares en un concurso organizado por Mariah Kennedy-Cuomo, una de las hijas del gobernador Andrew Cuomo.

“We Love New York (Amamos Nueva York)” y “You Can Still Smile (Todavía puedes sonreír)” fueron proyectados ayer en la rueda de prensa diaria del funcionario, en la que estuvo presente su hija, quien se encargó de anunciar a los ganadores.

Más de 600 personas y firmas participaron en el certamen, en el que se seleccionaron cinco que se destinaron a votación popular.

Cuomo explicó que la idea inicial era difundir únicamente el vídeo ganador, pero debido a que hubo una diferencia de solo 502 votos entre uno y otro ambos serían proyectados.

“Amamos Nueva York”, creado por la productora Bunny Lake Films, muestra imágenes de la ciudad y de neoyorquinos trabajando y haciendo vida diaria, todos con mascarillas, mientras la voz de un narrador invita a llevar el cubrebocas.

La segunda grabación, de Blue Slate Films, presenta imágenes en primer plano de personas con cubrebocas que enumeran las razones por las que se tapan boca y nariz.

Los vídeos se pueden ver en https://coronavirus. health.ny.gov/node/2871.