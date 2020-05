Un documental busca sensibilizar sobre el insecto

Si las abejas llegaran a desaparecer, la principal consecuencia sería la extinción de la especie humana, señala la cineasta Adriana Otero Puerto, codirectora, junto con Robin Canul Suárez del documental “¿Qué les pasó a las abejas?”.

“Si no hay abejas no hay polinización, si no hay polinización no hay alimentos, si no hay alimentos no tendremos que comer y nos vamos a morir de hambre”, subraya.

En entrevista con el Diario, Adriana enfatiza que si las abejas desaparecen se desestabilizaría el sistema ecológico. “Dependemos de las abejas, y las abejas de que nosotros las cuidemos”.

Estrenada en octubre pasado durante el festival “Docs Mx”, el documental, que aborda el impacto ambiental que ha tenido la siembra de soya transgénica en Campeche, podrá verse el próximo miércoles 20 (Día Mundial de las Abejas) como parte de la cartelera Ambulante en Casa.

La cineasta relata que la historia le llegó a través de las redes sociales, cuando recibió en change.org la petición de Gustavo Huchim para detener la siembra de soya transgénica en su comunidad. “Allí me entero del tema y empiezo a investigar”.

Desde 2016

El proyecto comenzó a finales de 2016. No solo contemplaban el financiamiento para grabar y viajar, el plan era documentar todos los procesos de consulta de las comunidades.

El rodaje, asegura, fue complicado sobre todo porque se requería tener acceso a los sembradíos.

“Afortunadamente Robin ya contaba con algunas imágenes. Él, en su trabajo de investigador, consiguió secuencias que nos ayudaron mucho para reflejar esta problemática”.

No deja de reconocer que en todo momento se sintieron vigilados. “Afortunadamente no pasó a más, pero siempre es complejo hablar de temas que de alguna manera son delicados y porque tratan de temas que tienen que ver con el gobierno”.

La película se estrenó en octubre pasado y actualmente se encuentra en proceso de difusión y distribución.

“Digamos que comienza una nueva fase, acompañada del lanzamiento de nuestra campaña de incidencia que reforzará a la película en este camino de difusión”.

La campaña, explica Adriana Otero Puerto, incluye estrategias para sensibilizar a las personas sobre el cuidado de las abejas.

Uno de sus planes es hacer talleres con Protección Civil pues, dice, actualmente si alguien ve un enjambre en su casa y llama a los bomberos, éstos llegan y las matan.

“Creemos en la necesidad de educarnos y que de alguna manera la gente que pueda ver la película replique el mensaje y pueda hacer el ruido necesario para que las autoridades del gobierno de México pongan este tema como prioritario”.

Resalta que la película ha tenido un impacto positivo, aunque aún falta por hacer.

“De hecho, a pesar de las sentencias que se dieron y fueron resueltas, las autoridades no han tomado las medidas adecuadas para la siembra de soya transgénica, la actividad sigue, pero hay fumigaciones aéreas, continúa la contaminación del agua y la muerte de las abejas. Y esto va a llevar a una consecuencia que afectará la salud de todos nosotros”.

Adriana relata que desde un principio se dieron cuenta del interés e impacto que tendría la película.

“La gente tenía una buena exceptiva y, además, nos dimos cuenta que cuando termina la película se queda con la sensación de hacer algo. Está logrando un efecto”.

La película estará disponible en la página de Ambulante en Casa a partir de la medianoche del día 20 y permanecerá en línea las 24 horas siguientes.

Ficha técnica

¿Qué les pasó a las abejas? fue escrita y producida por Adriana Otero, quien también la dirigió en conjunto con Robin Canul.

Más colaboraciones

La fotografía estuvo a cargo de Maricarmen Sordo, la edición de Jairo Mukul, y el sonido y la música de Alberto Palomo.

Exhibición limitada

La proyección del documental estará limitada a mil vistas. Es necesario registrarse en la pagina de “Ambulante en Casa”.