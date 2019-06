Desafían la furia talibana

Orquestas de mujeres afganas ganan prestigio

KABUL (EFE).— Marzia Anwari ha sido amenazada por los talibanes por pertenecer a la primera orquesta femenina de Afganistán, pero la adolescente continua luchando por hacer lo que ama en un país conservador y devastado por la guerra, donde ser mujer y músico trae amenazas de muerte.

Anwari es parte de la orquesta femenina Zohra, que se ha convertido en un símbolo de libertad e inspiración para niñas que desean seguir su carrera musical en un país cuyo legado en la música profesional fue enterrado por 40 años de conflicto.

Los insurgentes han amenazado constantemente a sus padres para que se retire de la orquesta porque, según ellos, “la música es haram (prohibida) en el Islam”, relata la joven de 16 años.

“Mi familia me está presionando para que abandone la Zohra y regrese. En los últimos cuatro años no he visitado ni mi casa ni a mis padres”, dice afligida la niña, que proviene de un pueblo bajo influencia talibán en la provincia de Takhar.

Ganó prominencia después de tocar frente a más de 2,000 líderes políticos y empresariales en el Foro Económico Mundial 2017. Pero su nueva fama también la ha convertido en el objetivo del grupo militante, que la considera no islámica.

La música ha formado parte de la riqueza cultural de Afganistán durante siglos y en los años ochenta docenas de orquestas poblaban el país, pero con la guerra civil en los noventa y la llegada de los talibanes al poder en 1996, fue proscrita.

Los extremistas talibanes fueron particularmente duros durante su gobierno de cinco años del país, castigando a quienes escucharan música e incluso rompiendo las manos de los músicos si eran pillados tocando.

A Zohra, formada en 2015 por Ahmad Sarmast, director el Instituto Nacional de Música de Afganistán (ANIM), se le atribuye un rol fundamental en el cambio de mentalidad de la sociedad hacia la música, que ha alentado a cada vez más padres a enviar a sus hijas a los conservatorios. “Gracias a la reputación y la fama que ganó la orquesta en Afganistán y en el mundo, hay más chicas inspiradas para dedicarse a la música”, dice a Efe Sarmast. Zohra es, dice, “un símbolo de libertad para las mujeres afganas y una fuerza de cambio en un país donde la presencia de mujeres en la industria musical todavía se considera un tabú y una vergüenza”.

En 2010, cuando ANIM se inició solo una de cada 100 estudiantes era una niña, 10 años más tarde casi el 30% de sus 320 estudiantes son niñas y el número aumenta.

“Los primeros grupos de valientes estudiantes mujeres y sus familias son los verdaderos héroes. Hicieron un gran sacrificio para romper el tabú”, piensa Sarmast.

Anwari es una de esas heroínas que ha contribuido a ayudar a poner en marcha el proceso de recuperar el legado musical perdido del país.

Los talibanes gobernaron de 1996 a 2001 e introdujeron la versión del Islam que prohibió a las mujeres trabajar o tocar música, además de imponer castigos islámicos, que incluyen la lapidación y las amputaciones.

Eso obligó a casi todos los profesionales de la música a huir del país, dice Sarmast.

Sarmast fue uno de los fundadores de la academia en 2010, nueve años después de que los talibanes fueran expulsados por las fuerzas de Estados Unidos.

El objetivo, explica, era rehabilitar, desarrollar y preservar la música afgana mediante la formación de nuevos músicos con la ayuda profesionales extranjeros.

Con giras y conciertos en más de 35 países, la Zohra y sus tres orquestas hermanas, demuestran que “nuestros músicos dominan los grandes escenarios mundiales”, presume Sarmast.

Al mismo tiempo el músico, reconocido con el premio Polar de la Música 2018, teme las conversaciones de paz entre Estados Unidos y los insurgentes signifique el regreso de los talibanes al poder y con ello el final de la música.

Él y sus estudiantes han sido blanco de los insurgentes en el pasado, cuando en una actuación en vivo en Kabul, en 2014, un atacante suicida se hizo explotar matando a 14 personas y Sarmast resultó herido.

“Hasta ahora, los talibanes no se han retractado de la postura que mantuvieron en el pasado sobre temas como la música y los derechos de las mujeres”, dijo Sarmast.

A estudiantes como Anwari les preocupa además la posibilidad de conseguir un trabajo, porque en el país la mayoría de las personas desprecia a los músicos, “particularmente a las niñas”.