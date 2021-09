Desarrollan su Talento CICY

Ya está abierta la convocatoria para la 10a. edición

El Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY) abrió la convocatoria para participar en la décima edición del programa Talento CICY, que por primera ocasión se extenderá a adolescentes y jóvenes de todo el país, quienes tendrán oportunidad de desarrollar programas de investigación de la mano de los expertos de la institución.

La convocatoria, lanzada ayer y que permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre, está dirigida a estudiantes de secundaria y preparatoria.

Pedro Iván González Chi, director del CICY, explica que el programa tiene como objetivo promover las vocaciones científicas y fomentar el conocimiento científico a fin de que los participantes descubran dicha vocación desde temprana edad.

Los participantes desarrollarán proyectos y experimentos científicos, con el apoyo del personal del Centro, lo que les dará la oportunidad de participar posteriormente en ferias de ciencia y tecnología tanto estatales como nacionales.

Resultados

Rosaura Martín, directora de planeación y gestión del CICY, puntualiza que a lo largo de nueve años el programa Talento CICY ha rendido frutos, pues atendió directamente a 354 niños de primaria y secundaria y 193 jóvenes de preparatoria.

Además en la modalidad de Talento CICY – docentes se capacitó a cinco profesores y profesoras: uno del municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, uno de Cancún, Quintana Roo, dos de Samahil, Yucatán y uno de Mérida, con lo que se logró impactar a 120 jóvenes de Yucatán y 220 de Quintana Roo.

Destaca que uno de los grandes frutos del programa es que los alumnos que participaron en las primeras ediciones hoy cursan carreras relacionadas con la ciencia, por lo que sienten que lograron despertar en ellos la vocación científica.

Julio Domínguez, coordinador de divulgación del CICY, informa que el programa, a desarrollarse del 4 al 15 de octubre para jóvenes de preparatoria en edades de 15 a 18 años, tiene un cupo máximo de 50 participantes.

Contempla siete proyectos de investigación y cuatro talleres, con temas como: Ciencia y la propiedad intelectual, La pandemia y la Biotecnología, Nanomateriales regeneradores de hueso, Observando las mascarillas empleadas en la pandemia de Covid-19 y Los habitantes invisibles, microalgas en tu vida diaria.

En octubre

El programa para adolescentes de secundaria, de entre 12 y 16 años, se efectuará del 18 al 29 de octubre, también para 50 personas. En este caso se desarrollarán 10 proyectos de investigación y cuatro talleres relacionados a ciencias y humanidades.

Por ejemplo, abordarán los temas: Estudio del movimiento uniforme, caótico y turbulento de microorganismos acuáticos, Planta vs planta, Á árboles vivos, árboles amigos; El mosquito amenaza, la comunicación salva; El tiempo pasa y la ciudad crece, ¿cómo podemos medir este crecimiento?; Nunca estoy solo, mi microbiota me acompaña; Los misterios del agua verde; Las plantas tomaron mi casa; Cultivando plantas in vitro en casa y Explorando los peces arrecifales.

La convocatoria para inscribirse está en www.cicy.mx/sitios/talento-cicy. Si se reciben más de 50 solicitudes para cada programa, la institución realizará una selección de los jóvenes que serán aceptados.— Iris Ceballos Alvarado

Gracias al programa Talento CICY han sido desarrollados 157 proyectos de investigación, 107 talleres y 13 cursos; también han participado en dos concursos anuales y divulgadores de la ciencia como Julia Tagüeña, Daniel de la Torre Guzmán y Carlos Gutiérrez Aranzeta, han ofrecido charlas.

De igual forma han organizado tres mini simposios para presentar proyectos, 10 ferias de ciencia y han estado presente en ferias de ciencia en Italia, Turquía y Túnez, ganándose premios en Turquía y en Italia.