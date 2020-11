Descubren arrecife de coral más alto que el Empire State

Que no sabemos todo lo que esconden los océanos es un hecho.

Que con los avances en tecnología cada vez disfrutaremos de más hallazgos supone una promesa maravillosa que se irá haciendo realidad, como ocurrió recientemente con el descubrimiento de un arrecife de coral independiente en la Gran Barrera de Coral australiana.

Es alto, muy alto. Tanto como más de 500 metros de altura que le permitirían mirar por encima del hombro a rascacielos tan emblemáticos como el Empire State Building y las Torres Petronas; o a otros más cercanos en el espacio como las Cuatro Torres de Madrid.

Su base mide unos 1,600 metros de ancho y a medida que asciende, el arrecife va ganando en esbeltez hasta conseguir una forma puntiaguda en su parte más alta, esa que se encuentra únicamente a 40 metros por debajo del nivel del mar.

Y ojo, que no solo impresiona por sus medidas, impresiona también porque es el primer descubrimiento que se hace de este tipo en más de 120 años y porque se suma a los otros siete arrecifes de coral independientes localizados desde finales del siglo XIX.

Este hallazgo se enmarca en la misión de un año que está llevando al cabo el barco de investigación Falkor, del australiano Schmidt Ocean Institute.

On October 20th, scientists with the #EdgeGBR expedition uncovered a new detached reef to be added to the #GreatBarrierReef. The reef is 500m high, taller than the Eiffel Tower. #OzOceans2020 #NewReefGBR #KeepExploring #NewDiscovery pic.twitter.com/oiu0tVPe5B