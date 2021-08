Descubren el Stonehenge de los españoles

Bloques de cuarzo blanco dan forma al monumento

SEGOVIA, España (EFE).— Un equipo de arqueólogos encontró en la localidad de Bernardos, Segovia, un monumento megalítico compuesto por grandes menhires dispuestos hace seis mil años en forma de recintos, hallazgo que sus autores describieron como “el Stonehenge de Castilla y León”, región en que se encuentra.

Así se refirió a él Raúl Martín, director de las excavaciones, en alusión al famoso crómlech levantado entre finales del Neolítico y principios de la Edad del Bronce en Inglaterra.

En este caso se trata de una estructura de grandes bloques de cuarzo blanco dispuestos en forma geométrica. Uno de los mayores misterios a los que se enfrentan ahora los especialistas es descubrir para qué servía el enclave: “Desde un observatorio astronómico, lugares de culto, una necrópolis... No son yacimientos prolíficos en materiales, no aportan grandes restos arqueológicos; aquí vienen, visitan, celebran o lo que sea y no dejan huella”, explica Martín.

Hallazgos

Sí han encontrado algunos materiales como piedras talladas que se cree servían para tensar fibras a la hora de hilar y otras piezas curiosas como puntas de flecha creadas como símbolos.

La estructura se ubica en el área de Lobones-Cantos Blancos, en el municipio de Bernardos, a 115 kilómetros al noroeste de Madrid y donde en 2018 se halló el Dolmen de Santa Inés, tumba colectiva de la misma época que el crómlech revelado ayer.

Los arqueólogos imaginaban que las comunidades de primeros agricultores y ganaderos de la península ibérica habían dejado dólmenes (monumentos funerarios megalíticos) en Segovia como huella de sus asentamientos, pero no fue sino en 2018 cuando lograron confirmar sus sospechas.

“Cuando estás en el territorio, tienes el tiempo necesario para pensar en otras cosas, para reunirte y agregarte en zonas muy concretas del territorio y construir la primera arquitectura de la humanidad, muy anterior a las pirámides de Egipto”, relata el arqueólogo en referencia a los monumentos levantados hace 6,000 años.

Como parte de una campaña de exploración que comenzó hace tres años, se hallaron seis dólmenes en Bernardos, uno de ellos el de Santa Inés, que tenía una cámara funeraria heptagonal a la que se accedía por un corredor de 16 metros.

“¿Cómo demuestras al resto de comunidades que tú cultivas esta tierra? Poniendo la tumba de tus antepasados. Y cuanto más grande sea, mejor”, dice Raúl Martín.