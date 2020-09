El dinosaurio excavador sería de hace 125 millones de años.

CHINA.— Arqueólogos ha descubierto una nueva especie de dinosaurio excavador en China, que data de hace unos 125 millones de años y que se encuentran en perfectas condiciones debido a que probablemente fuera sepultado por la lava de un volcán.

Especialistas del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales (RBINS) explicaron que se trata de un 'Changmiania liaoningensis' o 'Pompeya del Cretácico'; el ornitópodo más primitivo hasta la fecha.

El dinosaurio fue hallado en Lujiatun Beds, noreste de China, mismo lugar en el que los últimos 20 años se han encontrado cientos de esqueletos de dinosaurios conservados.

De acuerdo con el paleontólogo Pascal Godefroit, era pequeño, herbívoro y bípedo, de unos 1.2 metros de largo. Lo más asombroso es que podía cavar madrigueras tal como lo hacen los conejos en la actualidad.

Además, esta especie tenía patas traseras muy poderosas, cola larga y rígida y se cree que era un corredor particularmente rápido.

