Descubren un conejo gigante de peluche en la cima de una montaña

El "animal" hecho de tela lleva 15 años abandonado en la cima de la montaña

ITALIA.— Para asombró de muchas personas, se ha dado a conocer de la existencia de un conejo gigante de color rosa que se encuentra "abandonado" en el monte Colletto Fava, en la región de Piamonte.

El peluche de tela y relleno que mide 60 metros de largo, fue instalado en la cima de una montaña en Italia hace 15 años.

oh to be a giant 200ft long rabbit plushie in the countryside of Italy pic.twitter.com/N8xk43RbY5

La creación de este particular conejo data de 2005, cuando cuatro personas que se conocieron en un campamento de verano en 1978, idearon la construcción de Hase (“liebre” en alemán), con la simple finalidad de dar a los visitantes la sensación de ser como Gulliver.

Los artistas que pensaron en el conejo de peluche gigante mencionaron que pensaron en la creación de otro tipo de personajes como osos, pitufos y hasta pingüinos.

its expected to have fully disappeared by 2025, if that makes yall feel any better pic.twitter.com/S3t2U92gTo