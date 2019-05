Descubren un posible dibujo hecho por Miguel Ángel

MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un experto ha causado polémica luego de asegurar que un dibujo de un hombre sentado fue hecho por Miguel Ángel cuando tenía 12 años, lo cual representaría uno de sus bocetos más antiguos luego que el artista destruía sus primeros trabajos.

Timothy Clifford es el experto en el Renacimiento italiano que ha hecho esta declaración al diario británico Daily Mail.

Clifford comentó que Miguel Ángel estaba obsesionado con destruir los dibujos que ya no usaba y que incluso quemó una gran cantidad de ellos con el fin de evitar que conocieran su evolución artística.

Con 12 años de edad, Buonarroti ya aprendía su pasión en el estudio de Domenico Ghirlandaio, uno de los maestros italianos de la época.

“El hombre sentado” representa a una figura masculina con una toga que está sentado y sostiene un cetro, probablemente inspirado por una estatua de Júpiter. La ilustración mide 220 x 153 mm.

'The seated man' an early sketch by Michelangelo drawn when he was just twelve. Found after it survived a bonfire. (Circa 1487) Amazing.#ink #art #Michelangelo pic.twitter.com/SP1yG71bNh