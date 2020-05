Desde Roma: El inicio del regreso a la normalidad

Jorge Luis Hidalgo Castellanos (*)

El lunes pasado, 4 de mayo, Italia comenzó a retomar parte de su vida. Más de 4 millones de personas regresaron a trabajar ese día a las fábricas, talleres, granjas y otros centros de la planta productiva de esta república europea que durante más de dos meses tuvo al mundo observándole como el centro de la pandemia. Estos días son esperanzadores para los italianos.

El 10 de abril Italia registraba 147,577 casos del nuevo coronavirus, de los cuales 18,849 fueron decesos. El Día de las Madres del año 2020 las cifras para Italia son 219,070 con 30,560 fallecidos, no obstante que desde mediados de abril se aplanó la curva. Roma, la ciudad eterna, parece haber sido protegida hasta hoy por los dioses mitológicos, pues solamente se registran 5,229 casos de Covid-19, pese al inicio desordenado y la poca seriedad con la que la mayoría de su población se tomó la epidemia. Ojalá que la fase 2 no produzca un rebrote.

En el planeta se contabilizan ya 4.141,710 casos positivos y 281,642 difuntos, la mayoría en el mundo anglosajón, específicamente en Estados Unidos y el Reino Unido, con 80,128 y 31,855, respectivamente.

Italia sigue estando entre los cinco países con más infectados, pero desde el 10 de mayo está en el cuarto lugar pues fue rebasado por el Reino Unido, cuyo Primer Ministro a pesar de haber estado en terapia intensiva superó la enfermedad, después de lo cual cambió su percepción sobre el SARS-CoV-2. Actualmente los cinco más afectados son Estados Unidos, España, Reino Unido, Italia y Rusia.

Por su parte, el coloso sudamericano, Brasil, está entre los primeros diez de la lista con 147,003, es decir, ha empeorado en los últimos dos días, subiendo al octavo lugar de la lista dos semanas después de que su presidente destituyera al Ministro de Salud en medio de la pandemia, por hacer su trabajo. ¿Es necesario que experimente en carne propia la Covid-19? No, es simple sentido común. Los países determinan sus políticas sanitarias, y particularmente las aplicadas en períodos de epidemia a través de análisis metodológicos y decisiones colegiadas, es decir, de la opinión adoptada por consejos o grupos de científicos y médicos.

La península italiana, con 60 millones de habitantes, casi la mitad que la de México y el equivalente a la séptima parte del territorio mexicano vive ahora la fase 2 de la recuperación. Llegó al final del túnel, pero, aunque con luz, no se puede decir que la pandemia terminó. Aún se tienen nuevos contagios todos los días y, aunque menos, sigue habiendo decesos. Desde el primer lunes de mayo la gente puede salir de sus casas. Terminó el confinamiento estricto. La gente puede visitar a sus parientes más cercanos, pero el gobierno no ha querido definir realmente hasta qué grado de parentesco. Se pide, por otra parte, no hacer reuniones de más de cinco personas, ni tener convivios. Todavía están en estado de emergencia.

Los padres pueden salir con los hijos pequeños a dar breves paseos e ir a los parques, incluso con bicicleta o patines, pero guardando la distancia y preferentemente usando cubrebocas. Los deportistas pueden correr en los parques o las calles y los horarios de las tiendas de abarrotes y supermercados (que nunca cerraron para garantizar el abasto) son más amplios y el acceso más flexible, siempre que los dependientes y usuarios tengan cubrebocas y guantes. Éstos son (y serán) accesorios indispensables al salir, independientemente de la estación del año y el atuendo que se use. De hecho, el gobierno italiano para evitar la especulación comercial ha establecido el precio máximo de venta al público en 50 centavos de euro para cada cubrebocas quirúrgico. Sin embargo, los hay de diversa calidad, material y confección, incluso lavables y para usar hasta 30 veces. Algunos periódicos regalan uno con cada ejemplar que venden para coadyuvar en la campaña de prevención. Sin embargo, lo recomendable todavía es quedarse en casa.

Los medios de transporte —autobuses, metro y trenes— y los centros de trabajo, ya sean fábricas, talleres u oficinas, deben respetar la sana distancia y también utilizar cubrebocas y guantes. La desinfección previa a las labores es obligatoria ya sea mediante fumigación o nebulización. Las oficinas del gobierno central y local siguen cerradas con algunas guardias y por consiguiente la mayoría de los trámites se ha suspendido. Ello incluye a los extranjeros que debían realizar trámites migratorios o aquéllos que ingresaron como turistas, para quienes se ha dado un plazo de estancia hasta fines de agosto próximo. Las escuelas y universidades no regresarán a clases presenciales en el ciclo escolar; continuarán —las que pueden— con educación a distancia en línea.

La fase 2 no permite salir de la región (estado) en el que vive una persona, salvo una justificación real y comprobable. Se trata de evitar contagios interregionales. Ello no permite tampoco la movilidad normal, hacer negocios, visitas de trabajo o turismo. Tampoco pueden venir turistas a Italia y en caso de que alguien llegue deberá aislarse dos semanas. El regreso a la normalidad en Italia es un “quédate en casa” laxo.

Post Scriptum

Después de cinco semanas internado en la unidad de terapia intensiva en Nueva York, mi amigo Carmelo salió el sábado 9 de mayo acompañado de 174 personas más. Dejó libre su cama del hospital para darle oportunidad a alguien contagiado con Covid-19 de ser atendido por los héroes sin capa, los médicos y enfermeras. Algún anglosajón, con dinero y altos estudios, o tal vez un inmigrante, latinoamericano, con salario mínimo y educación básica. Pero ambos residentes neoyorquinos con familia, proyectos e ilusiones.

Un día antes, el 8, el número total de fallecidos en Estados Unidos fue de 629, el sábado 9 bajó más de dos tercios, a 175 y el 10 de mayo sólo hubo 91.

En las fotos de los próximos meses el horizonte urbano de Manhattan y Queens será el mismo. En algunas tomadas en el verano estará la familia, con el más pequeño incluido, pero faltará Carmelo. Requiescat in Pace.

(*) Diplomático mexicano residente en Roma.