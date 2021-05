Desde Uruguay, Ida Vitale toca corazones en la Filey 2021

MÉRIDA.- La multi galardonada poeta uruguaya Ida Vitale, de 97 años de edad, cerró el Ciclo de Conferencias Literarias de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) con un recital de sus famosas obras líricas que le dieron varios premios internacionales.

Aunque con algunas deficiencias en la transmisión por internet quizá por la lejanía de su país o fallas en la señal satelital, la poeta Vitale logró impactar con su voz y contenido de sus poemas a la audiencia que siguió la transmisión virtual, quienes reconocieron su virtuosísimo talento de crear arte de lo cotidiano.

Fue la primera presentación y participación de la poeta, ensayista, escritora, maestra y crítica literaria en la Filey y este honor no pasó desapercibido para el director general de la Filey, Enrique Martín Briceño, y menos para el investigador emérito literario de la UNAM, Carlos Pereda, encargado de la presentación de la invitada uruguaya, quien respondió a tanto halago: “Carlitos siempre exagera mucho las cosas, no se tomen en serio el susto que me da siempre”.

La poeta informó que leería distintos poemas de sus libros sin ir por fechas y algunas le traen recuerdos de su estancia en México, como las poesías “Sinsonte” y “Margaritas”.

“Los años felices que viví en México conocí el pájaro Sinsonte que me ayudó a vivir. Es un pájaro que se comunica, además, yo acostumbraba oír a los pobres gorriones, pero escuchar el canto del sinsonte me parecía tener como una orquesta cerca de mí en ciertas horas. Es el ruiseñor del día, es el acróbata y en marzo danza feliz”.

Otro poema relacionado con la lluvia fue como una reclamación porque en su país casi no llueve y qué falta hace para el campo, pero quizá se deba a las circunstancias generadas por el hombre.

Leyó varios poemas durante su presentación en la Filey y ofreció que estaría pendiente de este festival organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán.

El maestro Carlos Pereda destacó la vasta trayectoria poética de Ida Vitale y su constancia en la literatura la convierte en uno de los clásicos literarios. Sus obras literarias y poemas dejan enseñanza sin tener didactismo porque no tienen una moraleja, está alejado de todo discurso y proclama. Sin embargo, la poesía de esta brillante uruguaya enseña que tenemos que cuidarnos y cuidar las palabras, la poesía de ella es una especie de fiesta para cuidar a las palabras, para darle a cada palabra el sentido y lugar que tienen.

“Es una profunda advertencia que las palabras son engañosas, dejan de nombrar las cosas, como dice una de sus poemas “a veces se vuelven un bosque engañoso y tramposo”, destacó. “Leo algunos versos y nos damos cuenta que era un bosque de palabras, una emboscada, una lluvia de palabras, una vociferante y tácita convención de palabras”.

Dijo que Ida Vitale es una poeta mayor, es una prosista brillante, contra toda idea contemporánea de que hay que simplificarse, ella complica las cosas, muestra una tercera dimensión de que uno tiene que recomenzar, tiene la capacidad de decir las cosas de otra manera y hace arte lírico de lo cotidiano y genera interés con el hermetismo que imprime a sus diez poemas que son extremadamente difícil.

Trayectoria

Ida Vitale fu ganadora de los siguientes premios literarios: Premio Octavio Paz (2009), Premio Alfonso Reyes (2014); Premio Reina Sofía (2015), Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca (2016); Premio Max Jacob (2017); y el Premio Cervantes (2018 ).

La poeta está considerada como "la creadora de uno de los lenguajes más destacados y reconocidos de la poesía".- Joaquín Chan Caamal.