Despiden en misa episcopal al padre Jesús Caballero

Por el eterno descanso del padre Jesús Caballero Encalada pidió ayer el obispo auxiliar, monseñor Pedro Mena Díaz, en la misa episcopal que celebró en el Seminario Conciliar de Yucatán transmitida al mediodía desde la cuenta de Facebook de la Arquidiócesis de Yucatán.

El prelado recordó que el sacerdote falleció este lunes y ofrecieron sus condolencias a familiares, amigos y fieles de la comunidad de Nuestra Señora de la Paz, ubicada en la colonia Chuburná de Hidalgo, de la cual el padre Jesús Caballero era rector.

“Seguimos poniendo en manos del Señor todos estos momentos que estamos viviendo de la pandemia”, dijo el obispo auxiliar.

Pidió a la gente que aunque el número de contagios disminuya, “no bajen los cuidados ante la pandemia, si sabemos cuidarnos, cuidar nuestra familia, cuidaremos nuestro culto público, cuidaremos nuestros trabajos. Eso es lo que vamos a seguir pidiendo al Señor”.

En la misa, el obispo auxiliar añadió que la eucaristía también se ofreció por el aniversario número 97 de la fundación de las Oblatas de Jesús Sacerdote, cuyas representantes estuvieron en la ceremonia.

En la homilía, el prelado pidió agradecer a Dios por la maravillosa creación que ha regalado y que debemos cuidar. “Debemos cumplir los mandamientos, especialmente en nuestras familias que no haya algo que le impida que el amor ocupe el primer lugar”. Agregó que en estos días se está celebrando la Semana de la familia en la Arquidiócesis.

Expuso que “la Biblia no es un libro de historia como los que hablan de la historia de México; la Biblia nos presenta la historia de nuestra salvación”.

La Biblia “es un conjunto de libros que nos presenta el encuentro y la experiencia de Dios; en esta historia de fe lo más importante es la revelación de Dios”, recordó.

En la celebración también pidió por la salud del padre Ángel Vargas Góngora, quien está hospitalizado. Informó que el sacerdote va respondiendo bien al tratamiento y espera que pronto pueda regresar a su casa.

Monseñor Pedro Mena también pidió por todos los que están hospitalizados, por el personal médico y técnico que los acompañan, por las familias de los hospitalizados y por las autoridades.

Como informamos, el padre Jesús Caballero falleció anteayer lunes a causa del Covid-19 y sus cenizas serán depositadas en la cripta de su familia en la capilla de San Jorge. El sacerdote fue docente del Seminario Conciliar de varias generaciones y fue muy cercano a esta comunidad formativa.— Claudia Ivonne Sierra Medina

De un vistazo

Sucesor

Tras la muerte del padre Jesús Caballero Encalada, rector de Nuestra Señora de la Paz, en la Arquidiócesis de Yucatán no se ha hablado de movimientos sacerdotales para elegir a un sucesor, informó el vocero Jorge Martínez Ruz.

Comunidad atendida

Desde que el padre Caballero estaba enfermo, la iglesia fue atendida por el presbítero Candelario Jiménez Jiménez, vicario general de la Arquidiócesis. “Es probable que el sacerdote siga ahí mientras se efectúan los movimientos”.

Ordenaciones

El padre Jorge Martínez comentó que en este caso no se trata de un simple cambio de sacerdote, “es una baja sacerdotal y no es lo mismo porque no es un cambio de un lugar a otro porque (el padre) ya no está, lamentablemente”. Consideró probable que los cambios se den con las próximas ordenaciones sacerdotales de Edwin Omar Nicolás Koyoc, José Ricardo Cen May y René Ek Yah el 24 de marzo, en lugar por confirmar.