Después de 50 años, encuentran ejemplar de musaraña de Somalia

Los científicos destacaron que el animalito llevaba más de 50 años sin rastro en el planeta

SOMALIA.— Un grupo de Científicos realizó un gran descubrimiento en el que detectó la presencia de musaraña elefante de Somalia en la República de Yibuti, país ubicado al este de África y a más de mil 400 kilómetros del territorio somalí.

A newly discovered creature.... It may look like a mouse, but it’s actually related to an elephant!!! It’s an “elephant shrew” if you will. And - they happen to be monogamous - mate 4 life!! That’s amazing. Meet the Somali sengi. pic.twitter.com/YeU5CeZyoi — Cynthia Symons (@cynthia_symons) August 18, 2020

Tuvieron que colocar cientos de trampas

El investigador Galen Rathbun y sus colaboradores comentaron que tuvieron que colocar más de mil 200 trampas con mantequilla de cacahuate, avena y levadura en 12 lugares estratégicos de Yibuti.

Es así como después de un año (desde 2019 pusieron las trampas) consiguieron grabar y fotografiar 12 ejemplares de la musaraña elefante.

Los científicos destacan que el último avistamiento de esta especie se registró en 1968 y desde entonces se reportó como desaparecida.

FOUND: What is related to an elephant but the size of a mouse, has hindlimbs built like a gazelle, & was lost to science since 1968? The Somali Sengi, an adorable elephant-shrew was recently rediscovered in Djibouti. @DukeLemurCenterhttps://t.co/xSZYutT0CT pic.twitter.com/NJZs0Kx21g — Global Wildlife Conservation (@Global_Wildlife) August 18, 2020

Ahora, los científicos investigaran las zonas a las que se desplazaron estos animales.

¿Por qué se musaraña elefante?

El sengi somalí (Elephantulus revoilii) pertenece al grupo de los macroscelídeos. Pero a esta especie popularmente se le conoce como "musaraña elefante", debido a que su genoma es más parecido al de especies como elefantes o manatíes

Y aunque tiene el tamaño similar al de un ratón y puede correr hasta 30 km/h.

This is good news



Not only is the Somali sengi (elephant shrew) rediscovered in Djibouti after 52 years, but it's a new genus & celebrates Galen Rathbun's life & contribution to their biology

https://t.co/TkkoiCeT01 pic.twitter.com/47rktRledO — Dr Seán DOOLAN 💙🍃💚☘️ 💛🍂 (@SDinPraxis) August 18, 2020

Un dato importante es que el pequeño mamífero estaba inscrito en la lista de las 25 especies más buscadas de la organización Global Wildlife Conservation, y ahora ha sido encontrado.- Con información de SDP Noticias.

También podría interesarte: Nace cachorro de tigre de Bengala blanco en zoológico mexicano