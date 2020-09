Destaca escritora mexicana

Carolina Briceño de la Rosa (*)

El pasado 26 de agosto la mexicana Fernanda Melchor (Veracruz, 1982) estuvo a punto de ganar el prestigioso premio literario International Booker Prize por su novela “Temporada de huracanes” (2017), traducida al inglés por Sophie Hughes y publicada este año en ese idioma por Fitzcarraldo Editions. Aunque al final el premio se lo llevó Marieke Lucas Rijneveld de Holanda por su novela “La inquietud de la noche” (2018), el haber quedado en los seis finalistas demuestra la calidad literaria que los jueces de este año, entre los que se encontraba la también mexicana Valeria Luiselli, vieron en la novela de Fernanda.

Para el premio de 2020, se consideraron 124 libros escritos en treinta idiomas y traducidos al inglés. Fernanda es apenas la segunda mexicana en ser candidata a este premio, después de Carlos Fuentes quien estuvo postulado en 2007, cuando el premio consideraba toda la obra de un autor.

Como su nombre lo indica, el International Booker Prize es la versión internacional del Booker Prize, el premio literario de mayor importancia en Reino Unido. La versión internacional fue establecida en 2005 y premia a lo que sus jueces consideran la mejor novela traducida al inglés y publicada en Reino Unido. Su objetivo es promover la publicación y la lectura de obras literarias de calidad escritas en otros idiomas y disponibles en traducción al inglés y resaltar el trabajo de los traductores.

Desde que se publicó en 2017, “Temporada de huracanes” ha sido unánimemente alabada por la crítica. El escritor mexicano Antonio Ortuño la definió en Letras Libres como una “gran narrativa, ambiciosa, rotunda, con todos los matices y todas las letras”...

En 2019 el diario español El País la incluyó en el puesto 28 de su lista de los 100 mejores libros del siglo XXI. Ese mismo año, la traducción al alemán le merecieron a Melchor y a su traductora Angelica Ammar el Premio Internacional de Literatura de la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín, por escribir “la novela de la pobreza en el capitalismo global del siglo XXI”. La publicación en inglés este año de esta novela —la primera de Melchor a ser traducida a ese idioma— y su nominación y selección en los finalistas del International Booker Prize han resultado en un mayor reconocimiento internacional y en críticas favorables en medios como el New York Times y The Guardian. Historia de violencia “Temporada de huracanes” retrata la parte de más oscura de nuestro país, enfrentando al lector con el machismo, la misoginia, la homofobia y la violencia física, simbólica y estructural que tanto han descompuesto nuestro tejido social. Basada en una historia real que Melchor leyó en un periódico, la narración nos adentra en la idiosincrasia de una comunidad de Veracruz en la que el asesinato de una mujer, La Bruja, es materia de rumores y chismes y no de indignación.

Melchor nos sumerge en las consciencias de sus asesinos y de otros personajes involucrados en la historia y teje con una exactitud y un lenguaje crudo y coloquial el mundo cruel que habitan donde la tragedia es parte de la vida cotidiana. Cada personaje nos ayuda, desde su punto de vista, a tratar de entender las razones detrás del asesinato de La Bruja. La novela está estructurada en ocho capítulos o párrafos muy largos, cada uno dedicado a un personaje relacionado al asesinato de La Bruja, cuya narración tiene un ritmo trepidante que te arrasa con un lenguaje violento y lírico a la vez. Melchor nos presenta el monólogo interior de estas personas que han cometido actos abominables a través de los cuales se perciben las condiciones opresivas en las que se generan esas personas desprovistas de empatía. Decisión moral En una entrevista el mes pasado en el prestigiado Festival Internacional del Libro de Edimburgo –—al que fue invitada por su nominación al Booker Prize— Melchor comentó que fue una decisión moral narrar la historia desde la perspectiva de estos personajes, pues ella estaba intentando entender qué pasa por la mente de un feminicida; entender el odio y el resentimiento que llevan a estas horribles acciones. Fue por ello que Melchor pensó que lo mejor sería estar dentro de la piel de los personajes y usar las palabras que ellos usarían, sin distanciarse de ellos con una narración en tercera persona. Para aquellos que acabamos de descubrir el trabajo de esta maravillosa escritora veracruzana es un enorme gusto saber que próximamente aparecerá su nueva novela “Páradais”. Mientras tanto, podemos aprovechar para sumergirnos en sus trabajos anteriores como el volumen de crónicas “Aquí no es Miami” (2013) y su primera novela “Falsa Liebre” (2013).

Maestra en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey y Maestra en Literatura Comparada por la Universidad de Edimburgo.