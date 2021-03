Destacada ante la adversidad

Ana Marín es la primera mujer en presidir la Anade

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Marista y con una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Anáhuac Mayab, Ana Regina Marín Méndez desde que era niña sintió la vocación para velar por los intereses de los demás y enfrentar las injusticias.

Eso la llevó a prepararse, a pesar de las adversidades, hasta convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), Sección Yucatán, Colegio de Abogados, A. C.

Nacida en Mérida en noviembre de 1984, la maestra comentó que es un honor ser la primera mujer en presidir la Sección Yucatán de la Anade, pues el Derecho es una profesión en la que ha predominado el hombre.

¿Qué significado tiene para usted el Día de la Mujer?

Es un día que me obliga a hacer una pausa en mi vida para recordar todo lo que las mujeres han enfrentado durante tantos años, para que hoy, mujeres como yo, podamos estar donde estamos.

Me hace sentir agradecida por su lucha, valorar el lugar que gracias a ellas tenemos en la sociedad y me impulsa y motiva a seguir trabajando para que cada día haya menos violencia contra las mujeres y más justicia en todos los aspectos.

¿Qué la motivó estudiar para abogada?

Desde muy chica sentía que tenía la vocación para velar por los intereses de los demás y enfrentar a aquellos que cometían alguna injusticia. Siempre analizaba mucho las cosas y valoraba si esa causa valía o no la pena.

Conforme fui creciendo, siempre era yo quien levantaba la voz y hablaba por todos los afectados. En la preparatoria, fui representante de mi grupo en el Teresiano y posteriormente en la Universidad Marista fui presidenta de la sociedad de alumnos de Derecho y vicepresidenta de la Comunidad de Trabajo Universitaria que agrupaba a todas las carreras de dicha Universidad.

En mi casa tenía a mi mayor ejemplo: mi mamá, quien también es abogada y siempre, en la medida de sus posibilidades, ayudaba a todos aquellos que podía.

De ella aprendí que con esfuerzo y dedicación una mujer profesionista podría ir abriéndose camino e incluso ganarse el respeto y admiración de la gente. Todo eso me hizo darme cuenta que la abogacía no sólo era una profesión para mí, sino era la vocación de mi vida.

¿Es más difícil para una mujer estudiar y desempeñarse como abogada que para un hombre? ¿Por qué?

En la actualidad ya no tanto porque se procura involucrar y reconocer más a las mujeres en trabajos que antes eran reservados para hombres, sin embargo, no podemos negar que en algunos lugares de trabajo aún existe acoso laboral (“mobbing”) y sexual hacia las mujeres, lo que las orilla a separarse de dicho trabajo.

Asimismo, existen muchos casos todavía en que, a pesar de sus capacidades, a las mujeres no se les da acceso a los cargos de toma de decisión tanto en el sector público como en el privado.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta una profesional en Derecho?

Combinar el trabajo con la familia. Mientras no se tienen hijos no hay problema porque podemos dedicar 100% de nuestro tiempo al trabajo, pero al formar una familia las prioridades cambian y el tiempo que antes dedicabas a tu crecimiento profesional se ve mermado al tener que distribuirlo con otras actividades igual de importantes y satisfactorias con tu familia.

¿Ha sido víctima de discriminación por ser mujer? ¿Cómo lo superó?

En algunas ocasiones y de una manera muy sutil he sido víctima de discriminación, acoso y violencia psicológica, lo que me ha llevado a tomar decisiones difíciles que me han afectado; sin embargo, todo eso ha servido para fortalecer mi carácter y gracias al apoyo de mi familia he podido salir adelante.

Dentro de su profesión existen mujeres destacadas, usted es un ejemplo al ser nombrada presidenta del Colegio de Abogados de Empresa. ¿Cómo se ha abierto paso para destacar en su área?

Con esfuerzo, constancia, mucho estudio y dedicación a lo que hago. También valor para afrontar los retos que se me han presentado.

¿Qué consejo le daría a las jóvenes que quieren estudiar Derecho?

Que no se dejen intimidar por nada ni por nadie, que si de verdad el Derecho es lo que les gusta, que procuren tener la iniciativa que esta profesión amerita y que no se limiten a lo que aprendan en la universidad o en sus trabajos, sino que investiguen, analicen, capacítense y cuestionen todo, porque esto último es lo que les hará crecer y destacar como abogadas.

Como profesional del área, ¿qué le gustaría cambiar del sistema?

Que hubiera más educación para prevenir la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia institucional. De igual forma, que hubiera equidad en los salarios y que se les permitiera a las mujeres acceder a los cargos de decisión.— IVAN CANUL EK