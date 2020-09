Destacadas batutas y líderes mundiales con sello femenino

Por muchos años, el podio de las orquestas sinfónicas y filarmónicas estuvo reservado a la figura masculina, pero de un tiempo para acá son cada vez más las mujeres que han cambiado los atriles por la batuta con resultados muy satisfactorios.

La brasileña Ligia Amadio, la sur coreana Shi-Yeon Sung, la neoyorkina Marin Alsop, la canadiense Keri-Lynn Wilson, la estonia Anu Tali, la española Inmaculada Concepción Lucía Saratxaga (Inma Shara).

También la mexicana Alondra De la Parra, la lituana Mirga Grazinyte-Tyla, la vienesa Nazanin Aghakhani y la astraliana Simone Young, entre otras, son las mujeres del momento al frente de orquestas sinfónicas internacionales, muchas de ellas jóvenes, bellas y talentosas, por si fuera poco.

También están por ahí Caroline Nichols, Susanna Mälkki, Barbara Hannigan, Laurence Equilbey, Speranza Scapucci, Emmanuelle Haïm, Joana Carneiro, Natalie Stutzman, Natalia Salinas, Annunziata Tomaro… y la lista continúa para nuestra sorpresa.

Bárbara Hannigan

La soprano y directora de orquesta canadiense es lo que dirían una “performer” de la escena contemporánea, lo que la vuelve muy peculiar.

De Bárbara Hannigan, dice Diego Fischerman, “es, además de conductora, una soprano extraordinaria. Suele unir ambas funciones en sus conciertos. Se anima a repertorios contemporáneos y tradicionalmente vistos como difíciles".

"Además", una palabra para ella

"Pero es bella, es zafada, muestra su cuerpo, juega a la seducción y es, por añadidura, una notable comediante. La palabra más asociada a su carrera es 'además'".

"Es hermosa pero 'además' buena música. Es una gran cantante y, 'además', dirige. Puede ser graciosa pero, 'además', conoce y entiende un repertorio difícil y exigente (¿para hombres?)".

"La escena en que entra en escena mascando chicle, vestida con un short mínimo, desafía a Rattle –el director– e interpreta magistralmente los Misterios del Macabro –una obra de concierto compuesta por Ligeti a partir de su ópera– o, en la misma obra pero, 'además', dirigiendo, junto con la orquesta de Göteborg”.

Inma Shara

La directora española es además experta en liderazgo, algo que se percibe en el libro de su autoría “La batuta invisible”.

En este libro, indica la sinopsis del mismo, “Inma repasa, entre otras cuestiones, el tipo de formación que se requiere para llegar a este nivel de liderazgo, y cómo se resuelve el desafío de seguir fielmente la partitura del compositor y cumplir a la vez las expectativas del público”.

Rodeada de premios y reconocimientos, es además la imagen de una marca internacional de relojes.

Shi-Yeon Sung

La coreana es una de las jóvenes directoras más apasionantes de la escena internacional. A sus 45 años, es directora asociada de la Orquesta Filarmónica de Seul y tiene múltiples premios de dirección en su haber.

Dice Los Ángeles Times: Sung ganó el primer premio en 2006 en el Concurso Georg Solti en Frankfurt, Alemania. Y en 2007, se convirtió en la primera mujer en ser nombrada directora asistente de la Sinfónica de Boston.

Ese año también obtuvo el segundo lugar (no se otorgó el primer premio) en el Concurso de Dirección Gustav Mahler de Bamberg (Alemania), el mismo concurso que Gustavo Dudamel ganó en 2004.

Es posible que Sung no genere el carisma inmediato en el escenario y la energía animal de Dudamel, pero supo aprovechar al máximo el tiempo limitado de ensayo y trabajó bien con la pianista china Sa Chen, de 29 años, quien, como Sung, estaba haciendo su debut en el Bowl.

Mirga Grazinyte

Hay un documental de casi una hora titulado Going for the impossible, retrato de la directora de orquesta Mirga Grazinyte-Tyla (Lituania, 1986).

Todo gira en torno al contexto de su llegada en 2016 como directora artística a la Sinfónica de la Ciudad de Birmingham; una orquesta “mediana” que mantiene alto perfil por haber sido dirigida por directores luego icónicos (Rattle, Nelsons).

Mirga no es la primera mujer directora, pero quizá sea la más relevante y a la que se le augura una carrera de mayor proyección.

Y entre los jóvenes, también hombres, es la que reúne todas las cualidades que quisiéramos ver en los directores del futuro.

La describen como una directora fascinante que contagia alegría, “la felicidad que transmite al gozar de la música es inocente, pero no ingenua”.

Alondra de la Parra

La mexicana Alondra de la Parra es fundadora y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas con sede en Nueva York y Embajadora Cultural del Turismo de México.

Sorprende su forma de dirigir distendida, lúdica y colorida, poco ortodoxa y por sus incursiones en otros estilos que se acercan a la cultura popular y de masas.

Hoy es directora musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland, habiendo dirigido más de 70 orquestas en todo el mundo.

Marin Alsop

Es de Nueva York y de familia de músicos. Empezó su carrera a principios de los 80's y, después de 25 años en activo, Marin Alsop está a cargo de la Orquesta Sinfónica de Baltimore y de la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo.

Es la primera mujer en dirigir una orquesta importante en Estados Unidos. Además de directora también es violinista.

Anu Tali

Anu Tali es actualmente de las más fascinantes directoras de la escena internacional. Es titular de la Sarasota Orchestra y de la Nordic Symphony.

Dirige regularmente en Estonia, pero también por todo el mundo y, a pesar de su juventud, ha trabajado con distintas orquestas.

En una entrevista dijo: “Para llegar a ser titular necesito vivir una historia de amor con la orquesta”, frase que dice mucho sobre su pasión por la música.

Ligia Amadio

Ligia Amadio es una de las directoras de orquesta con mayor renombre. En 2017 se convirtió en la primera mujer en asumir la Orquesta Filarmónica de Montevideo.

Es la primera mujer galardonada en 30 años de existencia del Concurso Internacional de Tokio en el año 1997.

Con varios premios internacionales en su haber y múltiples orquestas bajo su batuta alrededor del mundo, además de once discos y cinco DVDs, es una de las directoras latinoamericanas más respetadas.